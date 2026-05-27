Operação apreende R$ 4,5 milhões em cargas sem documentação regular no DF

A ação resultou em uma base de cálculo de R$ 4.502.804,67, valor correspondente às mercadorias fiscalizadas, e na constituição de crédito tributário de R$ 1.137.470,56, referentes a impostos e multas. - (crédito: Foto: Divulgação/Seec-DF)

Beatriz Ocke*

Entre os dias 22 e 26 deste mês, a Secretaria de Economia (Seec-DF) realizou outra operação de fiscalização tributária para mitigar a sonegação fiscal e a circulação de produtos não regularizados. Comandada pela Secretaria-Executiva da Receita do DF, a ação resultou na apreensão de R$ 4.502.804,67 em mercadorias e na constituição de crédito tributário de R$ 1.137.470,56, referentes a impostos e multas.

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Apreensão

Em Ceilândia, a equipe de auditores fiscais apreendeu 585 aparelhos celulares, de modelos Redmi 15 e Poco X8 Pro Max, avaliados em R$ 1,5 milhão. A avaliação da ilegalidade culminou em um crédito tributário superior a R$ 363 mil, entre impostos e multas. Também abordaram um caminhão com 24.192 unidades de cerveja em lata sem nota fiscal e encontraram 12 mil projéteis balísticos em transportadora do Setor de Cargas.

Em outras ocorrências, também foram apreendidos 160 cadeiras gamer, 40 toneladas de farinha de trigo, cerca de 47 toneladas de feijão e sorgo e 92 metros cúbicos de madeira. Além disso, sete empresas transportadoras foram advertidas por ausência de pagamento de frete, situação que envolveu mais de R$ 2,2 milhões em serviços prestados.