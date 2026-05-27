Festival promove feira de adoção e atendimento veterinário em Águas Claras

O objetivo do evento é ajudar pets que precisam de um lar, com cuidadores dispostos a abrir um espaço na vida para esses companheiros fiéis - (crédito: Divulgação)

Os moradores de Brasília vão receber neste sábado (30/5) o Festival Pet Dia a Dia, evento voltado para o bem-estar dos animais domésticos. A ação vai contar, também, com uma feira de adoção de pets. O Festival é gratuito e acontece das 9h às 13h, no estacionamento do Dia a Dia Atacadista de Águas Claras.

O principal objetivo é ajudar os bichinhos a ganhar um lar, com cuidadores dispostos a abrir um espaço na vida para esses companheiros fiéis. Durante o festival, os visitantes podem tirar dúvidas e receber orientações veterinárias com especialistas da área. Os profissionais estarão presentes durante toda a programação da feira oferecendo conselhos sobre nutrição, cuidados diários e saúde preventiva.

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Para Branco Amaral, conselheiro do grupo Dia a Dia, que promove o evento, o Festival deve reforçar o compromisso social do atacadista com a causa animal. “Sabemos que o abandono de animais ainda é uma realidade triste, e nosso objetivo é usar a força da nossa marca para dar visibilidade a essa causa e incentivar a adoção responsável”, comentou.

Além da feira de adoção e das orientações dos veterinários, o evento vai distribuir brindes exclusivos e oferecer inúmeras promoções voltadas ao universo pet.



*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

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