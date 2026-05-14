Áreas do Riacho Fundo ficarão sem água nesta quinta-feira (14/5)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará, nesta quinta-feira (14/5), serviços de manutenção para melhoria do sistema de abastecimento em áreas do Riacho Fundo. Para a execução dos trabalhos, o fornecimento de água será temporariamente suspenso das 9h às 21h.
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As regiões afetadas incluem as QS 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 e 16; as avenidas Central 01, 02 e 03; Avenida Sucupira; Colônia Agrícola Sucupira – Chácaras; além do Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo e da Estação de Tratamento de Esgoto da região.
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De acordo com a Caesb, o abastecimento poderá ser retomado gradualmente após o término dos serviços. Imóveis com caixa d’água abastecida tendem a não sofrer impactos durante o período de manutenção.
A empresa também orienta os moradores a manterem o consumo consciente de água e lembra que toda unidade usuária deve possuir reservatório com capacidade mínima equivalente ao consumo diário médio.
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