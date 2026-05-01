Dia da Mulher da DPDF amplia serviços e reforça rede de apoio

Edição de maio traz serviços de beleza e orientação trabalhista, reforçando acolhimento integrado a mulheres em situação de vulnerabilidade - (crédito: Reprodução/ Site Defensoria Pública DF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza, na próxima terça-feira (5/5), a 34ª edição do Dia da Mulher. A ação acontece das 8h às 14h, no núcleo da instituição, no Setor Comercial Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), com o objetivo de garantir dignidade, proteção e efetividade de direitos a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Nesta edição, a iniciativa conta com novas parcerias e amplia a oferta de serviços, incluindo atendimentos de beleza, como limpeza de pele e maquiagem, oferecidos pela Odorata Beleza e Cuidado, além de orientação jurídica trabalhista prestada pela UniBras Faculdade.

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Consolidado como uma das mais relevantes estratégias de inclusão social no Distrito Federal, o projeto já realizou mais de 65,2 mil atendimentos ao longo de suas edições, evidenciando a demanda e a importância da ação. Ao reunir, em um único espaço, assistência jurídica, suporte psicossocial, serviços de saúde, bem-estar e cidadania, a iniciativa reduz barreiras históricas e encurta o caminho entre a necessidade e a solução.

A subdefensora pública-geral e coordenadora da ação, Nathália Sant’Ana de Rosa, destaca que o diferencial do projeto está no acolhimento qualificado e na atuação integrada. “A iniciativa vai além do atendimento pontual, promovendo uma atuação articulada entre diferentes áreas, com foco na resolução célere das demandas. Ao concentrar diversos serviços em um único espaço, fortalecemos a rede de proteção, ampliamos o acesso à Justiça e contribuímos diretamente para a autonomia e dignidade dessas mulheres”, afirma.

Realizado mensalmente, sempre na primeira terça-feira útil do mês, o Dia da Mulher se consolida como uma política pública eficaz de aproximação entre a Defensoria e a população. Ao integrar serviços e promover um atendimento humanizado, a iniciativa rompe barreiras estruturais e reforça que o acesso à Justiça deve ser amplo, ágil e sensível às diferentes realidades sociais.

Confira os serviços oferecidos

Durante a ação, serão disponibilizados diversos atendimentos, entre eles:

DPDF: requerimento de passe livre para mulheres vítimas de violência, exames de DNA gratuitos, mediação e conciliação, orientação jurídica, ações nas áreas de família e saúde e atendimento psicossocial.

Cras: serviços socioassistenciais.

PCDF: emissão de carteiras de identidade e atendimento psicossocial a vítimas de violência doméstica.

Sesc/DF: exames de oftalmologia.

Secretaria de Economia: emissão de tributos, certidões, consultas e parcelamentos.

Instituto Sabin: distribuição de vouchers para exames laboratoriais.

Enac: auriculoterapia e ventosaterapia.

Odorata: limpeza de pele e maquiagem.

UniBras: orientação jurídica trabalhista.

Caixa Econômica Federal: serviços bancários, como desbloqueio de aplicativos, emissão de boletos e renegociação de dívidas.

BRB Mobilidade: emissão e regularização do Cartão Mobilidade e orientações sobre o programa Transporte por Elas.

Codhab/DF: atendimento para regularização e inscrição habitacional.

Secretaria de Cultura: distribuição de ingressos de cinema.

Caesb: negociação de débitos, revisão de contas e outros serviços.

SES/DF: multivacinação.

Escola de Barbeiro Roberto Ramos: corte de cabelo e barba.

Secretaria da Pessoa com Deficiência: cadastros, carteiras de identificação e orientações sobre benefícios.

Sedet/DF: vagas de emprego, cursos, microcrédito e seguro-desemprego.

Secretaria de Educação: cartões Creche e Material Escolar.

Subav: acolhimento psicossocial às vítimas de violência.

Secretaria de Turismo: emissão da Carteira do Artesão.

Secretaria da Mulher: doação de absorventes e orientações diversas.

TJDFT: prevenção e enfrentamento à violência doméstica.

UDF: orientação em Direito Previdenciário.

Senac/DF: cadastro em programas de gratuidade e serviços de beleza.

PMDF (Provid): orientação preventiva.

Escola de Psicanálise de Brasília: acolhimento psicológico e rodas de conversa.

Sesi Saúde: orientação alimentar.

Emater-DF: educação nutricional.

Detran-DF: ações educativas de trânsito.