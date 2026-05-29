IgesDF abre seleção para médico patologista com salário de R$ 13,3 mil

IgesDF abre seleção para contratação de médico com salário de R$ 13,3 mil - (crédito: IgesDF/Divulgação)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu inscrições para o processo seletivo destinado à vaga de médico patologista com carga horária mínima de 24 horas semanais.

A participação é permitida para pessoas com graduação em medicina reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e residência médica com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) ou título de especialista em patologia emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) ou pela Sociedade Brasileira de Patologia. Também é exigida experiência mínima de seis meses como médico patologista na área de anatomia patológica.

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O processo foi publicado por meio do edital nº 038/2026. As contratações podem ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a necessidade da rede. A vaga oferece benefícios auxílio-transporte, alimentação conforme acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no mês de aniversário.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do IgesDF, onde também estão disponíveis o edital completo e o cronograma do seleção. É importante reiterar que o processo seletivo busca a realização de cadastro reserva, ou seja, para que o instituto convoque profissionais conforme a necessidade assistencial das unidades da rede.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso