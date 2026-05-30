Aniversário do Guará terá edição especial da Rua de Lazer no domingo (31/5)

Entre as atrações, estão previstas roda de samba e grupos de forró - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

Em comemoração aos 57 anos da região administrativa, a Rua de Lazer irá ocupar a Avenida Central do Guará II para um edição especial, neste domingo (31/5). Das 8h às 16h, o evento terá programação ampliada que reunirá cultura, esporte, lazer, saúde e integração comunitária em um dia inteiro de atividades gratuitas para todas as idades.

A edição especial contatá com as tradicionais atrações da Rua de Lazer. Além disso, também contará com novidades preparadas para o aniversário da cidade. Entre as atrações, terá roda de samba e grupos de forró, além da 5ª Caminhada do Forró.

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A programação contará com apresentações dos grupos Cangaceiros do Cerrado, Trio Caxicó e Potência do Cerrado, em um encontro que mistura forró, cultura popular e manifestações artísticas do Cerrado. O evento é organizado pela Confraria Diversão e Arte, em parceria com o projeto Kombinando Cultura e Ideias.

As crianças também terão um espaço reservado somente para elas. Com brinquedos infláveis, pula-pula, pintura de rosto, distribuição de pipoca, algodão-doce e Trenzinho de Ferro. Haverá, ainda, atividades esportivas, feira de artesanato, oficinas culturais, bingo, exposição de carros antigos, ações de saúde com aferição de pressão arterial e glicemia, além de estrutura de apoio com banheiros químicos. Outra atração imperdível é o Grupo Escoteiro João XXIII.

O evento marca o lançamento oficial do Grande São João do Guará, previsto para 12, 13 e 14 de junho, no estacionamento do Edifício Consei.

Por conta do evento, o trânsito da região sofrerá alterações. O Detran-DF fará intervenções das 6h às 17h, fechando os acessos à Avenida Central do Guará II, no trecho entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33. Equipes de fiscalização também irão atuar no controle do tráfego nas proximidades.