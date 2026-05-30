Festival da cachaça atrai fãs do sabor e da cultura que une gerações

O brinde à tradição brasileira está de volta com a terceira edição do Festival da Cachaça de Brasília. Entre aromas amadeirados, rótulos artesanais e música brasileira ao vivo, o estacionamento da Arena Mané Garrincha se transforma, até amanhã, em um grande ponto de encontro para produtores, apreciadores e curiosos interessados em mergulhar no universo de uma das bebidas mais emblemáticas do país.
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Nesta edição, serão mais de 90 expositores vindos de 15 estados brasileiros, apresentando mais de 600 rótulos. O público poderá conhecer desde produções artesanais de pequenos alambiques até marcas já consolidadas nacionalmente, explorando sabores, processos de envelhecimento e diferentes técnicas de produção que ajudam a transformar a cachaça em um produto cada vez mais valorizado dentro e fora do Brasil.
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Segundo a idealizadora, Leidilaine Oliveira, a união entre produtores, instituições e órgãos públicos ajuda a ampliar o reconhecimento nacional e internacional da bebida. "Ainda existe muito preconceito, mas trazer eventos como esse para dentro das grandes capitais ajuda a melhorar a visibilidade que a cachaça precisa ter", afirma. A expectativa da organização é receber mais de 10 mil pessoas.
Para Leidilaine, o festival também tem papel importante na mudança da percepção em torno da bebida, historicamente associada a estigmas. A organizadora compara o atual momento da cachaça à transformação vivida pelo vinho décadas atrás. "A cachaça vem passando por uma metamorfose. Hoje, o festival, trazendo produtores do Brasil inteiro, mostra a força que esse produto tem no mercado", destaca.
Tradição
Entre os expositores, a produtora Ana Cristina Correia Machado, da cachaça Terra do Zebu, chama atenção pela trajetória incomum: sexóloga de formação, ela decidiu mergulhar no universo dos alambiques após anos de proximidade afetiva com a bebida impulsionada pelo avô. Segundo a produtora, o mercado brasileiro vive um momento de transformação. "As pessoas estão aprendendo a apreciar e a diferenciar uma cachaça de qualidade. O mercado de fora vem crescendo também", diz.
Também marca presença no evento a cachaça Século XVIII, produzida em Coronel Xavier Chaves (MG). Aos 29 anos, Francisco Chaves representa a nona geração da família à frente do alambique, considerado por ele o mais antigo do Brasil ainda em atividade. Hoje, a produção segue sob os cuidados do avô, Rubens Rezende Chaves, de 93 anos, que ainda acompanha diariamente a qualidade da bebida. "Todo dia ele vai lá tomar a dose terapêutica e me dar o veredito sobre a produção", conta.
Produtor da cachaça Remedin, João Chaves também é um dos sócios do Esquina da Cachaça, espaço cultural e gastronômico que será inaugurado na Asa Norte com cursos, oficinas e um bar especializado exclusivamente em drinques à base de cachaça. Para João, a popularização da bebida passa também pela educação do consumidor sobre qualidade e modos de consumo. "A gente quer mostrar que não existe jeito errado de consumir cachaça. O errado é não consumir", brinca.
Paladar
Moradora da Asa Norte, Katia Freitas, 44, decidiu prestigiar o evento após receber o convite de amigos expositores. Segundo Katia, a bebida faz parte da rotina dela, dividindo espaço com os vinhos em casa. Durante a visita, um dos destaques foi um licor de jambu, que chamou atenção pela suavidade. "É incrível ver um evento dessa magnitude acontecendo na capital para fortalecer os produtores e estimular o consumo responsável", afirma.
As turistas pernambucanas Viviane Nascimento, 45, e Adriana Mendes, 39, aproveitaram a passagem por Brasília para conhecer o festival. As duas vieram do Recife para participar de um curso na capital federal e decidiram incluir o evento no roteiro da viagem. Encantadas com a estrutura e a movimentação da feira, elas destacaram a diversidade de rótulos e o clima receptivo do público.
"A gente está encantada com o movimento, com a variedade e com as pessoas superempolgadas. Está sendo uma experiência muito interessante", afirmou Viviane. Segundo Adriana, o festival também chama atenção por reunir atrações além da degustação. "Tem produto para todo gosto, desde os mais fortes até opções mais suaves e docinhas. Vale a pena conhecer", comentou Adriana.
A entrada é gratuita e a classificação é livre. O consumo de bebidas alcoólicas será permitido apenas para maiores de 18 anos.
Saiba Mais
Programação
A programação, hoje, inclui atividades voltadas ao controle de qualidade, rastreabilidade e análise sensorial, ensinando o público a identificar aromas, sabores e características presentes em diferentes rótulos. O encerramento, amanhã, terá palestra sobre os bastidores técnicos e científicos envolvidos na qualidade das bebidas alcoólicas. Ao longo de todos os dias, o espaço também contará com área gastronômica, atrações musicais e espaço kids.
A trilha sonora do festival acompanha a proposta de valorizar elementos tradicionais da cultura brasileira. Entre as atrações confirmadas estão Karika, presente em todos os dias do evento, além do Encontro dos Violeiros — Violada Original, Sereníssima e Claudivan Trio. A expectativa da organização é repetir o clima de confraternização das edições anteriores, reunindo famílias, grupos de amigos e apreciadores da bebida em um ambiente descontraído.
Organizado pelo Instituto Brasileiro de Integração (IBI), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDET), o festival também conta com a participação de entidades e associações ligadas ao setor produtivo da cachaça artesanal, reforçando o objetivo de estimular a economia criativa e valorizar produtores nacionais.