Celina deve receber alta nesta segunda-feira (1/6)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), permanece internada no Hospital Santa Lúcia, no Setor Hospitalar Sul, onde se recupera de um pneumotórax diagnosticado no último sábado. Segundo informações divulgadas pela assessoria, ela passou a noite e o dia sem intercorrências, apresenta boa evolução clínica e retomou parte das atividades administrativas, despachando diretamente da unidade hospitalar. A alta deve ocorrer nesta segunda-feira (1/6).

O estado de saúde da governadora mobilizou aliados. O governador Ibaneis Rocha (MDB) se manifestou nas redes sociais e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro escreveu em seus stories que visitou Celina na companhia da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Já apoiadores organizaram uma corrente de oração em frente ao hospital. Mais de 30 pessoas participaram do encontro, que começou às 16h e durou cerca de uma hora, reunindo apoiadores, lideranças políticas e amigos.

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Durante a mobilização, os participantes entoaram louvores, fizeram preces e pediram pela recuperação da governadora. O grupo se concentrou na entrada do hospital para momentos de reflexão e fé.

A iniciativa foi da presidente do PP Mulher no Distrito Federal, Natália Reis, e do coordenador Fábio das Castanhas. Segundo Natália, a ideia surgiu como uma forma de demonstrar apoio à governadora em um momento delicado.

"Eu sempre uso um bordão que é: juntas somos mais fortes. Nada melhor do que estarmos aqui nesse momento em que a governadora está internada. Graças a Deus, Ele está cuidando dela. Nós, mulheres, por sermos cristãs, tivemos esse mover de convidar as pessoas para vir orar. Tenho certeza de que as orações que estamos fazendo aqui vão chegar até o quarto da nossa governadora", afirmou.

A organizadora destacou que a mobilização também teve o objetivo de acolher Celina e mostrar que ela não está sozinha durante a recuperação. "É um momento para ela sentir que o grupo dela, que as pessoas que estão ao seu lado, permanecem com ela em todos os momentos, tanto na hora boa quanto na hora que talvez não seja tão boa. Estamos juntas", disse.

Cuidado

Em publicação nas redes sociais, Ibaneis Rocha afirmou ter enviado uma mensagem a ela "desejando sua plena e rápida recuperação". "Conheço sua força, sua determinação e sua capacidade de enfrentar desafios. Tenho fé de que, em breve, ela estará de volta, trabalhando e cuidando da nossa cidade com a dedicação de sempre", escreveu.

Na mensagem, o ex-governador também fez um apelo para que Celina priorize a recuperação e destacou a importância dela para a administração do Distrito Federal. "Como disse a ela: cuide-se. Brasília precisa de você. Que Deus a abençoe e lhe dê uma recuperação tranquila e breve", completou Ibaneis.

Também nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou que esteve na unidade de saúde, acompanhada da senadora Damares Alves, em um momento de oração. Na publicação, afirmou que a governadora está se recuperando bem e destacou o apoio recebido da família e da equipe médica responsável pelo tratamento. "Nossa Leoa está recebendo todo o carinho e a atenção do esposo, dos filhos e de uma equipe dedicada que tem cuidado dela com excelência", publicou.

Michelle também agradeceu às manifestações de apoio e pediu que os seguidores continuem orando pela recuperação da chefe do Executivo local. "Continuem intercedendo por ela. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas e que ela já venceu essa batalha", afirmou.

Evolução clínica

O boletim médico divulgado pela manhã informou que Celina está internada em um quarto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), medida adotada para monitoramento mais próximo do quadro. De acordo com o hospital, Celina foi submetida, na noite de sábado, a um procedimento de drenagem pleural realizado pela equipe de Cirurgia Torácica. A intervenção transcorreu sem complicações, e o exame radiológico realizado posteriormente apresentou resultado satisfatório.

O documento é assinado pelo coordenador da UTI do Hospital Santa Lúcia Sul, Alberto Mendonça Pires Ferreira, e pelo diretor-executivo da unidade, Sergio Murilo Domingues Junior.

A internação ocorreu após a governadora procurar atendimento médico ao apresentar falta de ar e dores na região do pulmão. Exames apontaram um quadro de pneumotórax, condição caracterizada pelo acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica, o que pode comprometer a expansão pulmonar e dificultar a respiração.

Horas depois do diagnóstico, Celina publicou vídeos nas redes sociais para tranquilizar a população. Nas gravações, afirmou que estava bem e explicou que passaria por um procedimento para retirada do ar acumulado. A drenagem foi realizada ainda na noite de sábado. Durante a intervenção, a governadora permaneceu consciente, recebendo apenas sedação leve associada à anestesia local. "Eu estou bem. Deus sabe todas as coisas. Obrigado pelas orações", completou.

Antes da internação, Celina cumpriu agenda pública normalmente. Pela manhã e no início da tarde do sábado, participou de um almoço em homenagem ao Maio Amarelo promovido pelo Detran-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), e também esteve na comemoração de aniversário da secretária de Desenvolvimento Social, Marcela Passamani. Horas depois, já sentindo os sintomas, procurou atendimento médico.