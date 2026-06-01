Carro invade casa, destrói muro e mobiliza bombeiros no Paranoá

Um sinistro de trânsito mobilizou equipes de socorro após um carro de passeio prata perder o controle e invadir uma residência no Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou três viaturas para realizar o atendimento e a estabilização da área. Com o impacto da batida, o muro da propriedade ficou destruído, restando um grande buraco na estrutura.

A ocorrência foi registrada às 4h14 desse domingo (31/5), na região da Fazenda Santo Antônio, nas proximidades do Café Sem Troco. No momento da batida, não havia moradores dentro do imóvel atingido. No automóvel, estavam o condutor e três passageiras.

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Assim que chegaram ao local, os militares isolaram o perímetro para garantir a segurança da cena e prevenir riscos adicionais na estrutura. Na sequência, seguindo os protocolos padrões para vítimas de trauma, os bombeiros iniciaram a avaliação pré-hospitalar de todos os ocupantes.

Após os procedimentos de atendimento e o exame médico no local, a equipe constatou que as vítimas apresentavam quadro estável e nenhuma delas necessitava de transporte para uma unidade hospitalar. A Polícia Militar do DF (PMDF) também foi acionada para prestar apoio à ocorrência e registrar a batida. As circunstâncias que levaram o motorista a invadir a casa não foram informadas.