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Carro invade casa, destrói muro e mobiliza bombeiros no Paranoá

Veículo de passeio bateu contra estrutura de imóvel na região da Fazenda Santo Antônio. Apesar do susto, nenhum dos quatro ocupantes precisou de transporte hospitalar

Carro deixou buraco em muro no Paranoá - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Carro deixou buraco em muro no Paranoá - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um sinistro de trânsito mobilizou equipes de socorro após um carro de passeio prata perder o controle e invadir uma residência no Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou três viaturas para realizar o atendimento e a estabilização da área. Com o impacto da batida, o muro da propriedade ficou destruído, restando um grande buraco na estrutura.

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A ocorrência foi registrada às 4h14 desse domingo (31/5), na região da Fazenda Santo Antônio, nas proximidades do Café Sem Troco. No momento da batida, não havia moradores dentro do imóvel atingido. No automóvel, estavam o condutor e três passageiras.

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  • Carro deixou buraco em muro no Paranoá
    Carro deixou buraco em muro no Paranoá Divulgação/CBMDF
  • Carro deixou buraco em muro no Paranoá
    Carro deixou buraco em muro no Paranoá Divulgação/CBMDF

Assim que chegaram ao local, os militares isolaram o perímetro para garantir a segurança da cena e prevenir riscos adicionais na estrutura. Na sequência, seguindo os protocolos padrões para vítimas de trauma, os bombeiros iniciaram a avaliação pré-hospitalar de todos os ocupantes.

Após os procedimentos de atendimento e o exame médico no local, a equipe constatou que as vítimas apresentavam quadro estável e nenhuma delas necessitava de transporte para uma unidade hospitalar. A Polícia Militar do DF (PMDF) também foi acionada para prestar apoio à ocorrência e registrar a batida. As circunstâncias que levaram o motorista a invadir a casa não foram informadas.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 01/06/2026 14:51
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