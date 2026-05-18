Receita do DF apreende R$ 7,2 mi em mercadorias sem nota fiscal

A Receita do Distrito Federal apreendeu, entre 11 e 18 de maio, mercadorias sem nota fiscal com valor estimado em R$ 7,2 milhões. Entre os produtos estavam projéteis balísticos, tratores, ampolas de Tirzepatida 15mg (Mounjaro), perfumes, eletrônicos, feijão carioca, soja a granel, embalagens como latas e tampas, peças de vestuário e chaveiros de acionamento por aproximação. O valor do crédito tributário, referente às multas e impostos devidos, foi avaliado em R$ 1,8 milhão.

Os quatro tratores, que valem cerca de R$ 390 mil e crédito tributário de R$ 160 mil, foram apreendidos durante uma ação na BR-060. Os veículos estavam com nota fiscal inadequada. Já as ampolas de Tirzepatida de 15mg, o popular Mounjaro, foram retidas na BR-020. Na mesma rodovia, os fiscais recolheram perfumes, eletrônicos, bebidas e outros produtos sem nota fiscal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na BR-251, as equipes da Receita do DF recolheram duas carretas com 47,5 mil quilos de feijão carioca, com valor das mercadorias estimado em R$ 342 mil. As multas e impostos devidos passam de R$ 144,7 mil. Na BR-290, os produtos apreendidos foram embalagens como latas e tampas com nota fiscal imprópria.

Leia também: Receita do DF apreende 27 toneladas de carne sem nota fiscal



No Setor de Transporte Rodoviário de Cargas, foi retida uma carga com mil projéteis balísticos, em razão da irregularidade fiscal. No Aeroporto JK, foi cobrado e pago o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de importação, nos dias 14 e 15 de maio, de produtos importados (farmacêuticos e outros) com base de cálculo de R$ 4,9 milhões. O valor do imposto pago foi de R$ 893,3 mil.







