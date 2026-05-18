Receita do DF apreende R$ 7,2 mi em mercadorias sem nota fiscal

A Receita do Distrito Federal apreendeu, entre 11 e 18 de maio, mercadorias sem nota fiscal com valor estimado em R$ 7,2 milhões. Entre os produtos estavam projéteis balísticos, tratores, ampolas de Tirzepatida 15mg (Mounjaro), perfumes, eletrônicos, feijão carioca, soja a granel, embalagens como latas e tampas, peças de vestuário e chaveiros de acionamento por aproximação. O valor do crédito tributário, referente às multas e impostos devidos, foi avaliado em R$ 1,8 milhão.
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Os quatro tratores, que valem cerca de R$ 390 mil e crédito tributário de R$ 160 mil, foram apreendidos durante uma ação na BR-060. Os veículos estavam com nota fiscal inadequada. Já as ampolas de Tirzepatida de 15mg, o popular Mounjaro, foram retidas na BR-020. Na mesma rodovia, os fiscais recolheram perfumes, eletrônicos, bebidas e outros produtos sem nota fiscal.
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Na BR-251, as equipes da Receita do DF recolheram duas carretas com 47,5 mil quilos de feijão carioca, com valor das mercadorias estimado em R$ 342 mil. As multas e impostos devidos passam de R$ 144,7 mil. Na BR-290, os produtos apreendidos foram embalagens como latas e tampas com nota fiscal imprópria.
No Setor de Transporte Rodoviário de Cargas, foi retida uma carga com mil projéteis balísticos, em razão da irregularidade fiscal. No Aeroporto JK, foi cobrado e pago o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de importação, nos dias 14 e 15 de maio, de produtos importados (farmacêuticos e outros) com base de cálculo de R$ 4,9 milhões. O valor do imposto pago foi de R$ 893,3 mil.