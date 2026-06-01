Brazlândia faz 93 anos com programação durante todo o mês de junho

Por Ana Carolina Alli
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Brazlândia completa 93 anos no dia 5 de junho, e durante este mês, haverá comemoração. A administração regional preparou uma programação especial para todos os públicos.
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Serão eventos voltados à gastronomia e ao artesanato, festas juninas, cavalgada, celebrações religiosas com atrações como a Marcha para Jesus e o Cristo Show, além de desfiles e piquenique, entre outros.
Confira a programação
Missa Solene pelo aniversáriode Brazlândia
Data: 5/6
Local: Paróquia São José na Vila
Horário: 19h30
10º Encontro dos Nordestinos — Beto Forrozeiro de Campina Grande (PB)
Data: 6/6
Local: Balneário Veredinha
Horário: 17h
3º Encontro das Violas — Wanderley e Valtecy
Data: 6/6
Local: Estacionamento do Balneário e CEF 02
Horário: 22h
Feira Noturna — Gastronomia e Artesanato
Data: 6/6
Local: Praça do Artesão
Horário: 18h
Marcha para Jesus
Data: 7/6
Local: Saída da Administração Regional
Horário: 16h
Show de Aline Barros
Data: 7/6
Local: Praça da Bíblia
Horário: 19h
Jogo do Brasil
Data: 13/6
Local: Orla do Lago
Horário: 19h
Cavalgada dos Deleys
Data: 14/6
Local: Recanto Carmelita
Horário: 10h
Piquenique da Administração Regional
Data: 14/6
Local: Orla do Lago
Horário: 15h
Festa Junina São Sebastião
Data: 19/6 a 21/6
Local: Paróquia São Sebastião
Horário: 19h
Jogo do Brasil
Data: 19/6
Local: Orla do Lago
Horário: 19h
Desfile Cívico de Brazlândia
Data: 21/6
Local: Orla do Lago
Horário: 9h
Costelão de São Sebastião
Data: 21/6
Local: Paróquia São Sebastião
Horário: 12h
Teatro Conto de Encantamento
Data: 27/6
Local: Arena Conto de Encantamento
Horário: 16h
Cristo Show da Vida
Data: 27/6
Local: Praça da Bíblia
Horário: 18h
Show da Banda Anjos de Resgate
Data: 27/6
Local: Praça da Bíblia
Horário: 20h
Missa Solene pelo aniversário do Incra 08
Data: 5/7
Local: Paróquia São Paulo
Horário: 8h
Desfile Cívico do Incra 08
Data: 5/7
Local: Praça Central do Incra 08
Horário: 10h
Quadradão
Data: 17/7 a 26/7
Local: Praça ao lado do Restaurante Comunitário
Horário: 17h
Sessão Solene do Incra 08
Data: 24/7
Local: Escola Classe 01 Incra 08
Horário: 10h
*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso