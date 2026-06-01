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Aniversário

Brazlândia faz 93 anos com programação durante todo o mês de junho

A celebração tem programações para todos os públicos, com gastronomia, artesanato, desfiles entre outros

Brazlândia comemora aniversário com programação especial - (crédito: Agência Brasília)
Brazlândia comemora aniversário com programação especial - (crédito: Agência Brasília)

Por Ana Carolina Alli

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Brazlândia completa 93 anos no dia 5 de junho, e durante este mês, haverá comemoração. A administração regional preparou uma programação especial para todos os públicos.

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Serão eventos voltados à gastronomia e ao artesanato, festas juninas, cavalgada, celebrações religiosas com atrações como a Marcha para Jesus e o Cristo Show, além de desfiles e piquenique, entre outros.

Confira a programação

Missa Solene pelo aniversáriode Brazlândia
Data: 5/6
Local: Paróquia São José na Vila
Horário: 19h30

10º Encontro dos Nordestinos — Beto Forrozeiro de Campina Grande (PB)
Data: 6/6
Local: Balneário Veredinha
Horário: 17h

3º Encontro das Violas — Wanderley e Valtecy
Data: 6/6
Local: Estacionamento do Balneário e CEF 02
Horário: 22h

Feira Noturna — Gastronomia e Artesanato
Data: 6/6
Local: Praça do Artesão
Horário: 18h

Marcha para Jesus
Data: 7/6
Local: Saída da Administração Regional
Horário: 16h

Show de Aline Barros
Data: 7/6
Local: Praça da Bíblia
Horário: 19h

Jogo do Brasil
Data: 13/6
Local: Orla do Lago
Horário: 19h

Cavalgada dos Deleys
Data: 14/6
Local: Recanto Carmelita
Horário: 10h

Piquenique da Administração Regional
Data: 14/6
Local: Orla do Lago
Horário: 15h

Festa Junina São Sebastião
Data: 19/6 a 21/6
Local: Paróquia São Sebastião
Horário: 19h

Jogo do Brasil
Data: 19/6
Local: Orla do Lago
Horário: 19h

Desfile Cívico de Brazlândia
Data: 21/6
Local: Orla do Lago
Horário: 9h

Costelão de São Sebastião
Data: 21/6
Local: Paróquia São Sebastião
Horário: 12h

Teatro Conto de Encantamento
Data: 27/6
Local: Arena Conto de Encantamento
Horário: 16h

Cristo Show da Vida
Data: 27/6
Local: Praça da Bíblia
Horário: 18h

Show da Banda Anjos de Resgate
Data: 27/6
Local: Praça da Bíblia
Horário: 20h

Missa Solene pelo aniversário do Incra 08
Data: 5/7
Local: Paróquia São Paulo
Horário: 8h

Desfile Cívico do Incra 08
Data: 5/7
Local: Praça Central do Incra 08
Horário: 10h

Quadradão
Data: 17/7 a 26/7
Local: Praça ao lado do Restaurante Comunitário
Horário: 17h

Sessão Solene do Incra 08
Data: 24/7
Local: Escola Classe 01 Incra 08
Horário: 10h 

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/06/2026 21:23
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