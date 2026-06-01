Brazlândia faz 93 anos com programação durante todo o mês de junho

Por Ana Carolina Alli

Brazlândia completa 93 anos no dia 5 de junho, e durante este mês, haverá comemoração. A administração regional preparou uma programação especial para todos os públicos.

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Serão eventos voltados à gastronomia e ao artesanato, festas juninas, cavalgada, celebrações religiosas com atrações como a Marcha para Jesus e o Cristo Show, além de desfiles e piquenique, entre outros.

Confira a programação

Missa Solene pelo aniversáriode Brazlândia

Data: 5/6

Local: Paróquia São José na Vila

Horário: 19h30

10º Encontro dos Nordestinos — Beto Forrozeiro de Campina Grande (PB)

Data: 6/6

Local: Balneário Veredinha

Horário: 17h

3º Encontro das Violas — Wanderley e Valtecy

Data: 6/6

Local: Estacionamento do Balneário e CEF 02

Horário: 22h

Feira Noturna — Gastronomia e Artesanato

Data: 6/6

Local: Praça do Artesão

Horário: 18h

Marcha para Jesus

Data: 7/6

Local: Saída da Administração Regional

Horário: 16h

Show de Aline Barros

Data: 7/6

Local: Praça da Bíblia

Horário: 19h

Jogo do Brasil

Data: 13/6

Local: Orla do Lago

Horário: 19h

Cavalgada dos Deleys

Data: 14/6

Local: Recanto Carmelita

Horário: 10h

Piquenique da Administração Regional

Data: 14/6

Local: Orla do Lago

Horário: 15h

Festa Junina São Sebastião

Data: 19/6 a 21/6

Local: Paróquia São Sebastião

Horário: 19h

Jogo do Brasil

Data: 19/6

Local: Orla do Lago

Horário: 19h

Desfile Cívico de Brazlândia

Data: 21/6

Local: Orla do Lago

Horário: 9h

Costelão de São Sebastião

Data: 21/6

Local: Paróquia São Sebastião

Horário: 12h

Teatro Conto de Encantamento

Data: 27/6

Local: Arena Conto de Encantamento

Horário: 16h

Cristo Show da Vida

Data: 27/6

Local: Praça da Bíblia

Horário: 18h

Show da Banda Anjos de Resgate

Data: 27/6

Local: Praça da Bíblia

Horário: 20h

Missa Solene pelo aniversário do Incra 08

Data: 5/7

Local: Paróquia São Paulo

Horário: 8h

Desfile Cívico do Incra 08

Data: 5/7

Local: Praça Central do Incra 08

Horário: 10h

Quadradão

Data: 17/7 a 26/7

Local: Praça ao lado do Restaurante Comunitário

Horário: 17h

Sessão Solene do Incra 08

Data: 24/7

Local: Escola Classe 01 Incra 08

Horário: 10h

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso