Hemocentro de Brasília divulga programação do Junho Vermelho 2026

Beatriz Ocke*

No mês da Copa do Mundo, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) dá início ao Junho Vermelho com o lançamento da campanha nacional "O Jogo Mais Importante do Ano", com ações que acontecem durante todo o mês. A iniciativa tem como objetivo ampliar a doação voluntária de sangue no DF. A programação propõe o lançamento de um game interativo para doadores, coletas externas em parceria com o GDF e a segunda edição da corrida “Tá no Sangue Run”.

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A campanha, criada pelo grupo Hemocentros Unidos, parte da ideia de que, assim como uma seleção depende de cada jogador, o sistema público de saúde depende de doadores regulares.

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Para começar, a instituição prevê o lançamento, ainda neste mês, de uma ferramenta de gamificação interativa. Desenvolvida em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti-DF), o recurso promete transformar o tempo de espera nas dependências do Hemocentro em experiência educativa, com quiz, desafios e conteúdos sobre doação.

De modo a ampliar o acesso da população à doação de sangue, a FHB também irá promover coletas externas. A primeira será no dia 9 de junho, no Palácio do Buriti, em parceria com o Governo do Distrito Federal, na ação GDF Sangue Bom. A outra está marcada para 25 de junho, na Faculdade Mackenzie Brasília, também das 9h às 16h, em ação simultânea à entrega de kits da corrida Tá no Sangue Run.

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Fechando a programação, a FHB e o Grupo Band realizam a segunda edição da Tá no Sangue Run no dia 27 de junho. No Memorial dos Povos Indígenas, a partir das 17h30, os inscritos poderão fazer percursos de 3 km (caminhada) e 6 km (corrida). As inscrições podem ser feitas no site Brasil Corrida.

Como doar

O doador de sangue é qualquer pessoa saudável entre 16 e 69 anos, que pese mais de 51 kg e apresente documento oficial com foto. Doadores de 16 e 17 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis.

Fatores como ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, estar em uso de antibióticos, ter se tatuado ou feito piercing nos últimos 12 meses, ter tido gripe ou resfriado recentemente, ou estar em período de amamentação enquadram-se como critérios que impedem temporariamente a doação.

O agendamento deve ser realizado pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates