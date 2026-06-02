Caminhada Mariana, com percurso de 32 Km, reúne público recorde em 2026

A romaria começou por volta das 18h30 do sábado, no Gama, com uma missa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Entre a noite de sábado (30/5) e a manhã de domingo (31/5), milhares de fiéis participaram da 40ª Caminhada Mariana, uma romaria noturna em homenagem à Maria, realizada pela Paróquia São Sebastião, no Gama. A cada ano, uma santa é homenageada pela Caminhada Mariana. Em 2026, foi a vez de Nossa Senhora de Nazaré.

A edição deste ano registrou o maior número de inscritos, com cerca de 7 mil religiosos. O grupo caminhou cerca de 32 km, saindo da paróquia até a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 307/308 Sul. Os peregrinos receberam um kit de participante composto por camisa e terço.

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A romaria começou por volta das 18h30 do sábado, no Gama, com uma missa. Na sequência, iniciou-se a caminhada. Durante o trajeto, foram realizadas quatro paradas meditativas para lanche e descanso. Ao chegarem à Igrejinha, no início da manhã de domingo, os fiéis participaram de uma outra missa, o encerramento da peregrinação.

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Nos comentários das redes sociais da Paróquia e da Caminhada Mariana, fiéis que participaram da romaria falaram da experiência e também ressaltaram o sentimento de gratidão pelas graças alcançadas. "Esse ano fui agradecer pela graça alcançada. Muito obrigada, mãezinha, só gratidão! Com fé em Deus e a Virgem Maria, estarei lá em 2027", escreveu uma internauta. "Foi lindo demais, tudo por Jesus, nada sem Maria", escreveu outra.

A primeira peregrinação à Igrejinha Nossa Senhora de Fátima ocorreu em 1984. À época, a peregrinação reuniu apenas um grupo de paroquianos, incluindo a Pastoral da Juventude que existia no Gama. A romaria só foi aberta ao público em 1997, quando foi implantado o sistema de inscrições. Desde então, a romaria também passou a contar com apoio de seguranças, de batedores da Polícia Militar (PMDF) e ambulância do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Em 2019, por meio da Lei nº 6.295, a Caminhada Mariana foi incluída no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Nos anos de 2020 e 2021, por causa da pandemia da covid-19, a romaria não pôde ser realizada, voltando a ocorrer em 2022.