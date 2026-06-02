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Ibaneis surge com rifle em clube de tiro no Recanto das Emas; veja

Imagem foi publicada nas redes sociais do delegado Fernando Fernandes que é pré-candidato a deputado distrital. Trata-se de um encontro de colecionadores, atidores (CACI)

Evento ocorreu no fim de semana no clube de tiros Matsumoto - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Evento ocorreu no fim de semana no clube de tiros Matsumoto - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), apareceu em foto segurando um rifle. O registro foi feito durante encontro de Colecionadores, Atidores, Caçadores e Instrutores (CACs) que ocorreu neste fim de semana no clube de tiros Matsumoto, no Recanto das Emas.

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A imagem foi publicada nas redes sociais do delegado Fernando Fernandes, que é pré-candidato a deputado distrital. Fernandes atuava na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mas deixou o cargo em abril para disputar o pleito.

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Segundo a legenda da publicação, a arma exibida é uma carabina Delta 22. Além de Ibaneis e Fernandes, o evento contou com a presença de Gilvan Máximo, pré-candidato a deputado federal. Em suas redes sociais, o ex-governador afirmou que o encontro foi um café da manhã para tratar de segurança pública. 


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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 02/06/2026 13:23
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