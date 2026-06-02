Moradores apresentam mais de 70 propostas em encontro sobre futuro do DF

Participam do encontro apenas cidadãos voluntários que trabalham em câmaras técnicas e grupos de trabalho voltados ao desenvolvimento a longo prazo da cidade - (crédito: Reprodução/ Flickr/ O DF que a gente quer)

Moradores das 35 Regiões Administrativas do Distrito Federal se reuniram no Centro de Convenções Ulysses Guimarães no último final de semana em um encontro para discutir propostas para a construção de um futuro para a cidade. A reunião, chamada de “1º Hackatown das Regiões Administrativas”, contou com 396 inscritos, que juntos contribuíram para um total de 72 propostas de projetos ligados ao desenvolvimento social e econômico do DF.

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O evento, que ocorreu ao longo de quase todo o sábado (31/5), promoveu diversas atividades para as autoridades e lideranças que representavam as R.A.’s no encontro. O objetivo era descobrir qual a visão de futuro das pessoas para o DF e obter o auxílio da própria população para identificar e apontar as dificuldades enfrentadas em cada área e solucioná-las da melhor maneira.

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Os resultados foram promissores. Das 72 propostas apresentadas, quatro equipes se destacaram e foram premiadas por se destacarem nos critérios de participação, quantidade de propostas apresentadas e nível de engajamento no evento. Foram condecoradas as equipes do Recanto das Emas, Gama, Riacho Fundo I e Taguatinga, com prêmios que chegaram ao valor de cinco mil reais por equipe.

O “Hackatown das R.A’s” é organizado pelo projeto “O DF que a gente quer", do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (CODESE-DF), não tendo nenhum tipo de vínculo partidário ou governamental. Participam do encontro apenas cidadãos voluntários que trabalham em câmaras técnicas e grupos de trabalho voltados ao desenvolvimento a longo prazo da cidade.

Agora, as propostas apresentadas no encontro podem fazer parte do documento final do “O DF que a gente quer - 2026”, que a cada quatro anos, sempre em anos eleitorais, é apresentado aos candidatos ao Governo do DF. Os concorrentes à cadeira no Buriti são convidados a assumir um compromisso em cartório, de implementar as ações e metas propostas aos programas de governo em caso de eleição.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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