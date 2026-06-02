Moradores apresentam mais de 70 propostas em encontro sobre futuro do DF

Moradores das 35 Regiões Administrativas do Distrito Federal se reuniram no Centro de Convenções Ulysses Guimarães no último final de semana em um encontro para discutir propostas para a construção de um futuro para a cidade. A reunião, chamada de “1º Hackatown das Regiões Administrativas”, contou com 396 inscritos, que juntos contribuíram para um total de 72 propostas de projetos ligados ao desenvolvimento social e econômico do DF.
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O evento, que ocorreu ao longo de quase todo o sábado (31/5), promoveu diversas atividades para as autoridades e lideranças que representavam as R.A.’s no encontro. O objetivo era descobrir qual a visão de futuro das pessoas para o DF e obter o auxílio da própria população para identificar e apontar as dificuldades enfrentadas em cada área e solucioná-las da melhor maneira.
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Os resultados foram promissores. Das 72 propostas apresentadas, quatro equipes se destacaram e foram premiadas por se destacarem nos critérios de participação, quantidade de propostas apresentadas e nível de engajamento no evento. Foram condecoradas as equipes do Recanto das Emas, Gama, Riacho Fundo I e Taguatinga, com prêmios que chegaram ao valor de cinco mil reais por equipe.
O “Hackatown das R.A’s” é organizado pelo projeto “O DF que a gente quer", do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (CODESE-DF), não tendo nenhum tipo de vínculo partidário ou governamental. Participam do encontro apenas cidadãos voluntários que trabalham em câmaras técnicas e grupos de trabalho voltados ao desenvolvimento a longo prazo da cidade.
Agora, as propostas apresentadas no encontro podem fazer parte do documento final do “O DF que a gente quer - 2026”, que a cada quatro anos, sempre em anos eleitorais, é apresentado aos candidatos ao Governo do DF. Os concorrentes à cadeira no Buriti são convidados a assumir um compromisso em cartório, de implementar as ações e metas propostas aos programas de governo em caso de eleição.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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