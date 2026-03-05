Zoo de Brasília abre vagas para voluntariado social e profissional

Duração do voluntariado profissional poderá ser de até 1 ano - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília publicou, nesta quinta-feira (5/3), o Edital nº 01/2026 que abre o processo seletivo para o Programa de Voluntariado Social e Profissional. Ao todo, serão ofertadas mais de 50 vagas para pessoas interessadas em colaborar com as atividades desenvolvidas pela instituição.

As inscrições começam nesta segunda-feira (9/3) e seguem até o dia 20 de março. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio da aba “Programa de Serviço Voluntário” no site do Zoológico de Brasília ou pelo formulário online disponibilizado pela instituição.

O programa é voltado para pessoas a partir de 16 anos, com oportunidades para pessoas com curso superior completo e incompleto na área de Medicina Veterinária ou Ciências Biológicas. A experiência traz ações sociais, acadêmicas, científicas e de conservação da fauna e do meio ambiente desenvolvidas pelo zoológico.

O processo seletivo será composto por etapas de inscrição, análise documental e entrevistas com os candidatos selecionados. As vagas contemplam diferentes áreas de atuação dentro da instituição, permitindo que os voluntários participem de atividades ligadas à educação ambiental, ao bem-estar animal e à conservação da biodiversidade.