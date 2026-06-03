Festival gratuito de música e debates ocupa diversos espaços do DF

Começa nesta quarta-feira (3/6), no Plano Piloto, o Festival CEP — Cidade Entre Palcos, projeto que promete movimentar o Distrito Federal até domingo. Com proposta totalmente gratuita, o evento descentraliza a cena cultural ao espalhar shows, DJs e debates por diversos espaços tradicionais da cidade, em vez de concentrar as atividades em um único local. Além disso, no dia 4 de julho, o festival promove ainda o debate Cartas na Mesa, com participação de nomes importantes da cena cultural e artística da capital em uma conversa sobre o fortalecimento, democratização e ampliação do acesso a espaços culturais da cidade.

Viabilizado por fomento do Ministério da Cultura e realizado pela associação Traços, o CEP tem como objetivo "festivalizar" Brasília enquanto estimula o público a circular e valorizar a economia criativa local. Para garantir o acesso, os ingressos devem ser retirados antecipadamente no link disponível no Instagram oficial do festival.

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O circuito musical abraça diferentes ritmos e ocupa diferentes palcos. O Cidade Entre Palcos começa no Infinu Comunidade Criativa nesta quarta-feira (3/6), com os shows de Martins, Kirá e DJ BBK. Joyce Alane, Pratanes e DJ CXXJU ocupam o mesmo palco no dia seguinte.

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No Ordinário Bar, a programação será com Pé no Chão e Matheus Pessanha e DJ Vinny, na quinta-feira (4/6). No sábado (6/6), uma feijoada abre alas para o Samba da Tia Zélia, com participação de João Martins e Fernanda Jacob. Ainda na quinta (4/6), o UK Music, na 411 Sul, recebe Darshan, Double Experience, Trampa, Dona Cislene e Cool Sorcery, em uma noite dedicada ao rock.

Já na Birosca, na sexta-feira (5/6), Divinas Tetas, Forró de Vitrola, Ray Ferreira, Kaká Guimarães e Leo Cabral. No domingo (7/6), a casa localizada no Conic dá espaço para o samba do Buraco do Tatu, com participação de Moacyr Luz e Dhi Ribeiro, com o DJ Israel Paixão nos pickups.

Na Externa, localizada no Setor Comercial Sul (SCS), a programação é comandada por Noturna, Lua Finger, Gustavo FK, Legan B2B Flipperama e Nick Curly, no sábado (6/6). Simultaneamente, o Espelunca, também no SCS, recebe Pororoca convida Manoel Cordeiro, com participação de Emília Monteiro e George Lacerda.

Encerrando a programação de show do CEP, no domingo (7/6), Sérgio Loroza chega com o seu som cheio de samba, soul e funk, no Eixão do Lazer, na Asa Norte.

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Além dos shows, o festival atua diretamente no fortalecimento do setor cultural. O projeto lançou um mapa criativo digital em seu site para mapear os pontos culturais do DF e realizou uma premiação em maio para condecorar os agentes locais.

Serviço

Festival CEP – Cidade Entre Palcos

DEsta quarta-feira (3/6) a domingo (7/6), em diferentes locais de Brasília (verificar na programação). Ingressos gratuitos mas devem ser retirados antecipadamente no link disponível no Instagram oficial do festival.