Fé que colore a Esplanada: fiéis madrugam para montar tapete de Corpus Christi

A Esplanada dos Ministérios amanheceu tomada por um festival de cores e pelo entusiasmo de centenas de fiéis que, desde as primeiras horas desta quinta-feira (4/6), dedicam-se à montagem do tradicional tapete de Corpus Christi. A maioria do público que colocou a mão na massa é composta por jovens, mas o evento atrai famílias inteiras dispostas a transformar materiais simples como serragem colorida, borra de café, areia e sal em grandes obras de arte sacra. Por volta das 11h, o gramado central já exibia os traços dos 25 quadros que compõem os 125 metros de extensão do tapete.

Entre os envolvidos na produção, o clima é de descontração, cooperação e ajustes técnicos de última hora — como o desafio de acertar o tom do sal colorido na base do improviso. "Pega um saco vazio com sal, bota só a metade e sacode, é melhor para misturar", orientava a enfermeira Rosângela Figueiredo, de 56 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Moradora da Asa Sul, ela bate ponto no evento há cerca de duas décadas. "A gente está aqui desde as 8h. Trouxe minhas três filhas, uma amiga e meu netinho, e o resto da família ainda vai chegar", conta, explicando que o desenho foi planejado previamente em uma base de TNT antes de receber a cobertura de serragem e borra de café.

Um dos quadrantes do tapete ganhou vida a partir da imaginação de Pietra Oliveira, de apenas 12 anos. Aluna da Heavenly International School, no Lago Sul, ela teve o seu traço escolhido em um concurso que reuniu 14 propostas das unidades do colégio.

"A gente fez o desenho com papel rascunho. Ele mostra a hóstia e o coração de Jesus vertendo água e sangue, além de rosas para Nossa Senhora e a capela da escola", explica a estudante, que estreou na montagem do tapete, chegando à Esplanada às 7h30. A mãe, a advogada Ilka Oliveira Oliveira, 46, acompanha de perto o orgulho da filha: "É uma alegria muito grande ver a caminhada dela na fé tão jovem".

A dinâmica de colar os materiais usando apenas água e as próprias mãos mobilizou cerca de 80 voluntários do movimento Regnum Christi, focados na reprodução de uma imagem de São Francisco de Assis. A estudante universitária Rafaela Diniz, 19, destaca a energia do trabalho coletivo no gramado.

"Tem gente de todas as idades, desde criancinhas até idosos, mas os jovens são os que mais gostam de vir. É muito bonito ver a igreja toda reunida, independente de grupo, todo mundo se unindo com o mesmo objetivo", relata Rafaela, que planeja acompanhar a procissão pela Esplanada mais tarde.











Tradição

A celebração de Corpus Christi é realizada em Brasília desde 1961, tendo a Esplanada como palco fixo desde 1978. Para a edição de 2026, a Arquidiocese de Brasília projeta um público de aproximadamente 50 mil fiéis ao longo do dia para homenagear publicamente a Eucaristia.

A programação oficial segue ao longo da tarde e da noite com momentos de oração, atendimento de confissões e apresentações musicais. O ponto alto será a Santa Missa, seguida pela tradicional procissão luminosa, onde o Santíssimo Sacramento será conduzido no mesmo papamóvel utilizado por São João Paulo II em sua histórica visita à capital federal. Durante o trajeto, o Arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo Cezar Costa, concederá bênçãos especiais aos enfermos, aos governantes e às famílias.

A organização também reforça o pedido para o gesto concreto de solidariedade: os fiéis podem entregar 1 kg de alimento não perecível, que será recolhido e distribuído pelos Vicentinos a famílias em situação de vulnerabilidade do Distrito Federal.

Serviço

Evento: Solenidade de Corpus Christi 2026 – Arquidiocese de Brasília

Data: 04 de junho de 2026 (quinta-feira)

Local: Esplanada dos Ministérios

Cronograma das atividades:

14h – Louvor e animação com bandas católicas

15h – Confissões com padres da Arquidiocese

16h – Coletiva de imprensa

17h – Santa Missa presidida pelo Cardeal Paulo Cezar Costa

Após a missa – procissão luminosa com bênçãos ao longo do percurso