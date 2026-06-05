Inscrições na Marotinga 2026 esgotam; veja detalhes da corrida

A corrida infantil promovida pelo Correio ocorre a partir das 8h - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

O prazo para se inscrever na Marotinga 2026 terminou nesta sexta-feira (5/6). O evento ocorre no domingo (7/5), em frente ao Taguatinga Shopping, prometendo movimentar famílias e transformar o Pistão Sul em um grande palco de lazer, esporte e integração para aproximadamente 2 mil pessoas.

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A corrida infantil promovida pelo Correio ocorre a partir das 8h. Os participantes receberão um kit completo composto por camisa oficial da prova, sacochila personalizada, copo, lanche pós-prova e medalha de participação para reforçar o caráter inclusivo e comemorativo da corrida. A premiação também promete animar os pequenos competidores. Os primeiros colocados de cada bateria, divididas por idade e sexo, ganharão bicicletas.

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Os percursos da corrida terão distâncias variáveis que vão de 50 a 700 metros. O evento também contará com um espaço reservado para receber as famílias, entrega dos kits e para a premiação.

A Marotinga 2026 é um projeto-piloto para a realização de eventos em mais regiões do Distrito Federais para além do Plano Piloto.

Serviço – MAROTINGA 2026

Data: 07 de junho de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 08h

Local: Pistão Sul – Em frente ao Taguatinga Shopping

Distâncias: baterias de 50 a 700 metros, conforme a idade do atleta mirim.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia