Inscrições na Marotinga 2026 esgotam; veja detalhes da corrida

O prazo para se inscrever na Marotinga 2026 terminou nesta sexta-feira (5/6). O evento ocorre no domingo (7/5), em frente ao Taguatinga Shopping, prometendo movimentar famílias e transformar o Pistão Sul em um grande palco de lazer, esporte e integração para aproximadamente 2 mil pessoas.
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A corrida infantil promovida pelo Correio ocorre a partir das 8h. Os participantes receberão um kit completo composto por camisa oficial da prova, sacochila personalizada, copo, lanche pós-prova e medalha de participação para reforçar o caráter inclusivo e comemorativo da corrida. A premiação também promete animar os pequenos competidores. Os primeiros colocados de cada bateria, divididas por idade e sexo, ganharão bicicletas.
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Serviço – MAROTINGA 2026
- Data: 07 de junho de 2026 (domingo)
- Horário: a partir das 08h
- Local: Pistão Sul – Em frente ao Taguatinga Shopping
- Distâncias: baterias de 50 a 700 metros, conforme a idade do atleta mirim.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia