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Crime ambiental

Passarinho é resgatado pela segunda vez de cativeiro irregular em Samambaia

O passarinho havia passado pelo processo de readaptação e reintrodução ao habitat natural. Ele, novamente, foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) para o cuidado

Após ser resgatado, a ave foi encaminhada ao CETAS para nova tentativa de reintrodução na natureza - (crédito: Divulgação/PMDF)
Após ser resgatado, a ave foi encaminhada ao CETAS para nova tentativa de reintrodução na natureza - (crédito: Divulgação/PMDF)

Nesta sexta-feira (5/6), um passarinho da espécie Baiano (Sporophila nigricollis) foi resgatado novamente de um cativeiro irregular em Samambaia. 

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Durante a operação, os policiais repararam que o passarinho estava anilhado com uma identificação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas). Os servidores do órgão informaram aos policiais que a ave já havia passado pelo processo de reabilitação e fora reintroduzido na natureza, sendo capturado novamente. 

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O homem foi autuado por crime ambiental. A equipe policial confeccionou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime capitulado na Lei n° 9.605/98.

O animal e a gaiola foram encaminhadas ao CETAS para os devidos cuidados e nova reintegração ao habitat natural.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 05/06/2026 19:22
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