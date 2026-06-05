Passarinho é resgatado pela segunda vez de cativeiro irregular em Samambaia

Nesta sexta-feira (5/6), um passarinho da espécie Baiano (Sporophila nigricollis) foi resgatado novamente de um cativeiro irregular em Samambaia.
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Durante a operação, os policiais repararam que o passarinho estava anilhado com uma identificação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas). Os servidores do órgão informaram aos policiais que a ave já havia passado pelo processo de reabilitação e fora reintroduzido na natureza, sendo capturado novamente.
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O homem foi autuado por crime ambiental. A equipe policial confeccionou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime capitulado na Lei n° 9.605/98.
O animal e a gaiola foram encaminhadas ao CETAS para os devidos cuidados e nova reintegração ao habitat natural.
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