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Crime ambiental

Aves silvestres são apreendidas em Santa Maria

As três aves foram encaminhadas ao Cetas, onde receberão cuidados e serão reintroduzidas à natureza

As aves foram apreendida e passarão por cuidados no Cetas - (crédito: Reprodução/PMDF)
As aves foram apreendida e passarão por cuidados no Cetas - (crédito: Reprodução/PMDF)

Um homem foi autuado, na tarde deste sábado (6/6), por manter aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro em Santa Maria. O homem responderá por crime contra a fauna.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe de Serviço Voluntário Gratificado da Rádio Patrulhamento Ambiental (SGV/RPA), localizou três aves silvestres que eram mantidas sem a devida autorização dos órgãos competentes. 

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Com o crime ambiental previsto no Art. 29 da Lei nº 9.605/98 constatado, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO PMDF). As aves apreendidas, juntamente com as gaiolas, foram recolhidas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberão os cuidados necessários para a reintrodução à natureza.

Das aves apreendidas, duas integravam a espécie baiano (Sporophila nigricollis) e um coleirinho (Sporophila caerulescens).

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 06/06/2026 22:23
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