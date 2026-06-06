Aves silvestres são apreendidas em Santa Maria

As aves foram apreendida e passarão por cuidados no Cetas - (crédito: Reprodução/PMDF)

Um homem foi autuado, na tarde deste sábado (6/6), por manter aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro em Santa Maria. O homem responderá por crime contra a fauna.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe de Serviço Voluntário Gratificado da Rádio Patrulhamento Ambiental (SGV/RPA), localizou três aves silvestres que eram mantidas sem a devida autorização dos órgãos competentes.

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Com o crime ambiental previsto no Art. 29 da Lei nº 9.605/98 constatado, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO PMDF). As aves apreendidas, juntamente com as gaiolas, foram recolhidas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberão os cuidados necessários para a reintrodução à natureza.

Das aves apreendidas, duas integravam a espécie baiano (Sporophila nigricollis) e um coleirinho (Sporophila caerulescens).