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SINISTRO DE TRÂNSITO

Colisão entre dois veículos deixa homem ferido na 708 Norte

Sinistro de trânsito ocorreu na madrugada deste domingo (7/6), na altura da SCRLN 708/709; outra vítima recusou atendimento hospitalar

CBMDF atende colisão entre dois veículos na Asa Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)
CBMDF atende colisão entre dois veículos na Asa Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre dois veículos de passeio deixou uma pessoa ferida na madrugada deste domingo (7/6), na SCRLN 708/709, na Asa Norte. O sinistro de trânsito foi registrado por volta das 4h30 e envolveu dois ocupantes. Um homem adulto precisou ser encaminhado ao hospital após receber atendimento médico no local, enquanto a segunda vítima recusou transporte para uma unidade de saúde.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), equipes de socorro foram acionadas e, ao chegarem ao endereço, encontraram os dois veículos envolvidos na colisão. Os militares realizaram a avaliação das vítimas e iniciaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme os protocolos de trauma adotados pela corporação.

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O homem ferido recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente e, após avaliação e regulação médica, foi transportado consciente e com quadro estável para o hospital. A outra vítima também foi avaliada pelas equipes de emergência, mas optou por não ser levada a uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, a área foi sinalizada para garantir a segurança dos envolvidos e dos demais motoristas que trafegavam pela região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência.

As causas da colisão não foram informadas pelo CBMDF e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 07/06/2026 13:38
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