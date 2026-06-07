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Mistério

Cachorro "bate ponto" em frente a edifício e intriga moradores do Guará

O animal não sai de frente de um prédio na Rua 21 da QE 40 do Guará. Moradores acreditam que ele esteja à espera do dono. Cena ocorre há cerca de duas semanas

Todo dia, o cãozinho marca ponto em frente à portaria - (crédito: Material cedido ao Correio)
Todo dia, o cãozinho marca ponto em frente à portaria - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na Rua 21 da QE 40 do Guará, uma cena intriga os moradores. Há duas semanas, faça chuva ou sol, um cachorro espera em frente à portaria de um prédio sem que ninguém apareça para recolhê-lo. A cena que lembra o filme “Sempre ao seu lado”, estrelado por Richard Gere, tem causado curiosidade e comoção entre os moradores da região. 

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Laura Neves, 25 anos, conta que o cãozinho apareceu na quadra há pouco mais de duas semanas e chamou a atenção pelo seu comportamento. “Sempre que vou trabalhar pela manhã ele tá na frente da portaria. Quando eu chego da faculdade ele continua lá. É como se ele estivesse esperando alguém”, disse. 

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Ainda segundo Laura, o pet tem um comportamento assustado, mas é dócil. “Tentei colocar ele para dentro da portaria, mas ele sempre foge. Mas dá para ver que ele é um amorzinho”, afirmou. A situação do bichinho amoleceu o coração dos moradores da quadra. Todo dia, ração e água são colocados para que ele não passe fome ou sede. “Fizemos isso para ele ficar mais confortável até chegar alguém. Colocamos até um tapetinho para proteger ele do frio”, acrescentou Laura.

  • Vizinhos estão cuidado do cachorro enquanto ele não tem um destino certo
    Vizinhos estão cuidado do cachorro enquanto ele não tem um destino certo Material cedido ao Correio
  • Os vizinhos não sabem se o cachorro foi abandonado
    Os vizinhos não sabem se o cachorro foi abandonado Material cedido ao Correio

Os vizinhos não sabem da onde o cachorro veio ou se algum ex-morador da região mudou de casa e abandonou o animal. Para Laura, o fiel companheiro segue à espera do seu tutor retornar. “Todo dia ele fica nessa mesma portaria. Fica sentadinho esperando. Ontem eu voltei para casa depois das 22h e ele continuava lá”, comentou.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 07/06/2026 14:20
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