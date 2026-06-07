Cachorro "bate ponto" em frente a edifício e intriga moradores do Guará

Todo dia, o cãozinho marca ponto em frente à portaria - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na Rua 21 da QE 40 do Guará, uma cena intriga os moradores. Há duas semanas, faça chuva ou sol, um cachorro espera em frente à portaria de um prédio sem que ninguém apareça para recolhê-lo. A cena que lembra o filme “Sempre ao seu lado”, estrelado por Richard Gere, tem causado curiosidade e comoção entre os moradores da região.

Laura Neves, 25 anos, conta que o cãozinho apareceu na quadra há pouco mais de duas semanas e chamou a atenção pelo seu comportamento. “Sempre que vou trabalhar pela manhã ele tá na frente da portaria. Quando eu chego da faculdade ele continua lá. É como se ele estivesse esperando alguém”, disse.

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Ainda segundo Laura, o pet tem um comportamento assustado, mas é dócil. “Tentei colocar ele para dentro da portaria, mas ele sempre foge. Mas dá para ver que ele é um amorzinho”, afirmou. A situação do bichinho amoleceu o coração dos moradores da quadra. Todo dia, ração e água são colocados para que ele não passe fome ou sede. “Fizemos isso para ele ficar mais confortável até chegar alguém. Colocamos até um tapetinho para proteger ele do frio”, acrescentou Laura.





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Os vizinhos não sabem da onde o cachorro veio ou se algum ex-morador da região mudou de casa e abandonou o animal. Para Laura, o fiel companheiro segue à espera do seu tutor retornar. “Todo dia ele fica nessa mesma portaria. Fica sentadinho esperando. Ontem eu voltei para casa depois das 22h e ele continuava lá”, comentou.