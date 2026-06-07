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Trecho 2

Aberto edital de regularização para imóveis comerciais em Vicente Pires

O edital permite o parcelamento em até 60 meses, mantendo a condição do desconto de 25% sobre o valor total do imóvel

Imóveis comerciais e de uso misto podem ser regularizados - (crédito: Divulgaçaõ: Administração Regional de Vicente Pires )
Imóveis comerciais e de uso misto podem ser regularizados - (crédito: Divulgaçaõ: Administração Regional de Vicente Pires )

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou o edital referente à regularização fundiária de 160 imóveis de uso comercial e misto no Trecho 2 de Vicente Pires. Os valores dos imóveis parte de R$ 313,36 por metro quadrado — já considerando o desconto de 25% previsto para pagamento à vista. 

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Sobre os pagamentos, o edital também destaca o parcelamento em até 60 meses, mantendo a condição do desconto de 25% sobre o valor total do imóvel. As sociedades empresariais e Sociedades de Propósito Específico (SPEs) podem realizar o parcelamento em até 240 meses. Já associações e cooperativas contam com o prazo de 36 meses. 

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Entre os imóveis contemplados pelo edital, há lotes destinados a atividades comerciais, prestação de serviços, uso institucional e industrial, localizados em área urbana consolidada e dotada de infraestrutura.

O atual edital é uma continuação do programa de regularização fundiária realizado na região. Também em 2026, a Terracap lançou um edital para imóveis residenciais no Trecho 2, com valores a partir de R$ 212 por metro quadrado. 

A proposta de compra ou concessão, junto da documentação exigida, deve ser apresentada até 30 de julho, de forma presencial ou on-line. O atendimento presencial é realizado no Edifício-Sede da Terracap, Bloco F, Setor de Áreas Municipais (SAM), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Pelo portal da Terracap, o dono do imóvel deve acessar o menu “Serviços” e selecionar a opção “Regularização – Venda Direta”. Após realizar o login, basta acessar “Regularize Venda Direta”, selecionar o imóvel desejado e concluir o cadastro da proposta com o envio da documentação necessária.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 07/06/2026 15:57
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