Aberto edital de regularização para imóveis comerciais em Vicente Pires

Imóveis comerciais e de uso misto podem ser regularizados - (crédito: Divulgaçaõ: Administração Regional de Vicente Pires )

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou o edital referente à regularização fundiária de 160 imóveis de uso comercial e misto no Trecho 2 de Vicente Pires. Os valores dos imóveis parte de R$ 313,36 por metro quadrado — já considerando o desconto de 25% previsto para pagamento à vista.

Sobre os pagamentos, o edital também destaca o parcelamento em até 60 meses, mantendo a condição do desconto de 25% sobre o valor total do imóvel. As sociedades empresariais e Sociedades de Propósito Específico (SPEs) podem realizar o parcelamento em até 240 meses. Já associações e cooperativas contam com o prazo de 36 meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Frio intenso marca o domingo e DF atinge a menor temperatura do ano

Entre os imóveis contemplados pelo edital, há lotes destinados a atividades comerciais, prestação de serviços, uso institucional e industrial, localizados em área urbana consolidada e dotada de infraestrutura.

Leia também: Colisão entre dois veículos deixa homem ferido na 708 Norte

O atual edital é uma continuação do programa de regularização fundiária realizado na região. Também em 2026, a Terracap lançou um edital para imóveis residenciais no Trecho 2, com valores a partir de R$ 212 por metro quadrado.

Leia também: Marotinga 2026 reúne famílias próximo ao Taguatinga Shopping

A proposta de compra ou concessão, junto da documentação exigida, deve ser apresentada até 30 de julho, de forma presencial ou on-line. O atendimento presencial é realizado no Edifício-Sede da Terracap, Bloco F, Setor de Áreas Municipais (SAM), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Pelo portal da Terracap, o dono do imóvel deve acessar o menu “Serviços” e selecionar a opção “Regularização – Venda Direta”. Após realizar o login, basta acessar “Regularize Venda Direta”, selecionar o imóvel desejado e concluir o cadastro da proposta com o envio da documentação necessária.