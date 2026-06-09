Eleições 2026: Rafael Prudente ficará no comando das alianças do MDB

A executiva nacional do MDB deve confirmar, nesta quinta-feira (11/6), a decisão do presidente nacional, Baleia Rossi, de conceder ao deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF) o poder para definir os rumos do partido nas eleições de outubro.

A medida foi adotada na noite de domingo depois que Prudente e quatro deputados distritais emedebistas protocolaram uma representação com pedido de afastamento das prerrogativas do presidente regional e presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz.

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Os parlamentares do MDB-DF se rebelaram contra o presidente regional por considerarem que ele concentrava todo o poder na legenda. Aliado da governadora Celina Leão (PP), Wellington Luiz é o principal interlocutor com o Executivo. Os distritais se ressentiam dessa posição privilegiada.

Rachadura interna

Mais do que tudo, a intervenção ocorreu para garantir a candidatura do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) ao Senado. É que Celina tem relação estreita com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), também pré-candidata ao Senado.

Desde que assumiu o governo, Celina adotou uma postura de independência ao governo de Ibaneis, inclusive com tom crítico em relação aos prejuízos causados na gestão anterior ao BRB, por conta das operações com o Master. Segundo integrantes do MDB, o ex-governador passou a temer que a ex-vice atuaria para impedir sua candidatura ao Senado ou mesmo enfraquecê-la, com apoio a adversários.

Com o poder de definir rumos, Rafael Prudente pode levar o MDB a uma candidatura própria ou negociar com outros partidos uma coligação para viabilizar o projeto de Ibaneis concorrer ao Senado. "Da nossa parte, deputados distritais, estamos com a Celina e apoiamos a candidatura dela à reeleição. Isso não está em discussão", afirma o deputado João Hermeto (MDB).

Cenário incerto

O problema de Ibaneis é que ele não tem alternativa: ou estará na coligação de Celina, ou no MDB em voo solo. O nome do MDB para o Buriti seria de Rafael Prudente, mas ele teria de enfrentar dois candidatos de centro-direita como ele: a governadora e o ex-governador José Roberto Arruda (PSD).

A apenas quatro meses das eleições, o cenário é incerto, porque há uma grande expectativa em relação à delação premiada do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. A dúvida é quem será atingido e qual impacto causará nas eleições.

Até lá, o MDB deve seguir congelado, sem uma definição. Mas com Rafael Prudente no comando, deputados distritais esperam ter mais espaço para negociações. Celina também não pode se afastar da bancada, que conta com cinco votos na Câmara Legislativa, especialmente em um momento em que o Executivo precisa aprovar o aval do Legislativo para o empréstimo de R$ 6,6 bilhões com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para salvar o BRB.

Em nota, o MDB nega que a medida trata do afastamento de Wellington do comando das decisões eleitorais. "Ao contrário do que têm publicado alguns veículos, não há nenhum pedido de intervenção no comando do MDB-DF. O que existe é um requerimento, com base na resolução 1/2026, para que a direção nacional delibere sobre candidaturas no próximo pleito", afirma o partido. E ressalta: "Intervenção é uma medida drástica que significa trocar todo o diretório e nomear uma comissão provisória com um novo presidente. Isso nem sequer foi solicitado".