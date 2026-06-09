Lago Sul e Planaltina ficarão sem energia nesta terça-feira (9/6)

Moradores de áreas do Lago Sul e de Planaltina terão interrupção programada no fornecimento de energia nesta terça-feira (9/6). O desligamento ocorrerá das 10h às 16h para permitir serviços de manutenção e modernização da rede elétrica realizados pela Neoenergia.
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No Lago Sul, o corte atingirá o Setor de Mansões Dom Bosco, Conjunto 28. Em Planaltina, serão afetadas a Vila Nossa Senhora de Fátima, Quadra F, além das Vilas Buritis II e III, nos conjuntos C, D e E.
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Segundo a companhia, caso os trabalhos sejam concluídos antes do prazo previsto, a energia poderá ser restabelecida antecipadamente.
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