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ENERGIA ELÉTRICA

Lago Sul e Planaltina ficarão sem energia nesta terça-feira (9/6)

Suspensão temporária do fornecimento ocorre para permitir serviços de manutenção e modernização da rede elétrica

Desligamento ocorrerá das 10h às 16h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Desligamento ocorrerá das 10h às 16h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de áreas do Lago Sul e de Planaltina terão interrupção programada no fornecimento de energia nesta terça-feira (9/6). O desligamento ocorrerá das 10h às 16h para permitir serviços de manutenção e modernização da rede elétrica realizados pela Neoenergia.

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No Lago Sul, o corte atingirá o Setor de Mansões Dom Bosco, Conjunto 28. Em Planaltina, serão afetadas a Vila Nossa Senhora de Fátima, Quadra F, além das Vilas Buritis II e III, nos conjuntos C, D e E.

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Segundo a companhia, caso os trabalhos sejam concluídos antes do prazo previsto, a energia poderá ser restabelecida antecipadamente.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 09/06/2026 07:00
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