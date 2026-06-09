SSP simula crise prisional e mobiliza forças na região da Papuda

Operação Dragão reúne órgãos da Segurança Pública e do Penitenciário do Distrito Federal em um treinamento de alta complexidade - (crédito: Divulgação SSP/DF)

A região do Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião, será palco nesta terça-feira (9/6) de uma grande operação simulada coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). A partir das 7h, a Operação Dragão reunirá diferentes órgãos das áreas de segurança pública e administração penitenciária em um treinamento voltado ao gerenciamento de crises no sistema prisional.

O exercício ocorrerá nas proximidades da Penitenciária I do Distrito Federal (PDF I) e tem como objetivo aperfeiçoar os protocolos de resposta a situações críticas, fortalecer a integração entre as instituições envolvidas e avaliar a capacidade operacional das equipes.

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Durante a simulação, será reproduzido um cenário de alta complexidade operacional que exigirá o acionamento dos protocolos de crise, a mobilização das forças de segurança, o estabelecimento de perímetros de contenção, a retomada de áreas dominadas e ações de busca e recaptura.

A população poderá observar intensa movimentação de viaturas, motocicletas operacionais, ambulâncias, aeronaves, drones e equipes especializadas em diversas localidades do Distrito Federal, incluindo São Sebastião, Jardim Botânico, Lago Sul e Jardim ABC. Também poderão ser ouvidos sinais sonoros de sirenes e comunicações operacionais típicas de ações de resposta a emergências.

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Segundo a SSP-DF, a Operação Dragão integra as estratégias de capacitação contínua das forças de segurança e busca garantir que os profissionais estejam preparados para atuar de forma coordenada diante de ocorrências reais de grande complexidade.

Além da movimentação das equipes, haverá implantação temporária de pontos de controle e bloqueios de trânsito nas proximidades do Complexo Penitenciário da Papuda. As medidas poderão provocar retenções momentâneas e restrições temporárias de circulação em algumas vias da região.

A orientação é para que motoristas e moradores mantenham a tranquilidade, uma vez que toda a movimentação faz parte de um exercício previamente planejado e coordenado pelos órgãos de segurança do Distrito Federal.