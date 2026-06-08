Copa do Mundo terá três cerimônias de abertura; veja detalhes

A Copa do Mundo de 2026 terá um formato inédito preparado pela FIFA. Pela primeira vez, o torneio sediado simultaneamente por três países – México, Canadá e Estados Unidos – contará com três cerimônias de abertura distintas, uma em cada nação anfitriã.

As celebrações, que começam nesta semana, foram organizadas para destacar as culturas locais com a presença de grandes estrelas da música. A programação foi dividida entre os três países.

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Abertura no México

A primeira festa acontece a partir de 14h30 (horário de Brasília) de quinta-feira, 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A principal atração será Shakira, que cantará a música oficial "Dai Dai" ao lado de Burna Boy.

O palco mexicano também receberá J Balvin, a banda de rock Maná, Alejandro Fernández e a cantora Tyla. Após o show, a seleção do México estreia contra a África do Sul.

Segunda cerimônia no Canadá

A partir das 14h30 (horário de Brasília) de sexta-feira, 12 de junho, a cerimônia será no BMO Field, em Toronto. O evento terá foco na diversidade cultural canadense e contará com apresentações de Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez e a cantora pop árabe Elyanna.

Em seguida, o Canadá faz seu primeiro jogo no mundial contra a Bósnia e Herzegovina.

Terceira e última nos Estados Unidos

Também na sexta-feira, 12 de junho, mas a partir das 20h, o SoFi Stadium, em Los Angeles, receberá a terceira abertura. O show, em estilo de espetáculo de Hollywood, terá Katy Perry, o rapper Future e a estrela do K-pop Lisa, do grupo Blackpink.

A cantora brasileira Anitta também se apresentará em Los Angeles ao lado do nigeriano Rema. A expectativa é que eles cantem "Goals", faixa do álbum oficial da Copa. O jogo de estreia será entre Estados Unidos e Paraguai.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.