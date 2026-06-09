Fábio Felix diz que CPI do BRB é "responsabilidade moral" da CLDF

A defesa da criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os desdobramentos envolvendo o BRB e o Banco Master marcou a fala do deputado distrital Fábio Felix (PSol), nesta terça-feira (9/6), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Para o parlamentar, a instalação da comissão é uma medida urgente diante das dúvidas que cercam a situação do banco.
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“Eu acho que ela é necessária e urgente. Fui um dos primeiros signatários da CPI e tenho lutado para que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja implementada aqui no Distrito Federal”, afirmou.
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Segundo o deputado, a investigação deve avançar independentemente do calendário político. Questionado sobre o fato de 2026 ser ano eleitoral, Fábio Felix disse que a proximidade das eleições não pode servir de justificativa para adiar ou esvaziar a apuração. “Tem que acontecer. Nós temos que fazer o nosso trabalho, mesmo que seja ano eleitoral”, declarou.
O parlamentar ressaltou que a CLDF tem papel central na investigação do caso e classificou a instalação da CPI como um dever do Legislativo distrital.
“Vai ser a única CPI do Brasil que vai investigar a questão do BRB Master, e o BRB é o centro dessa discussão. Então, a CPI acontecer na Câmara Legislativa do DF é responsabilidade moral do Poder Legislativo”, disse.
Fábio Felix afirmou que há expectativa de que novos deputados apoiem a criação da comissão nos próximos dias. “Tenho recebido com bom ânimo que novas assinaturas possam vir para a CPI nesse contexto”, acrescentou.
A possível criação da CPI ocorre em meio ao debate sobre a situação financeira do BRB e à cobrança de parlamentares por mais esclarecimentos sobre as operações envolvendo o Banco Master.
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