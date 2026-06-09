"Poderia falar de traições, de tentativas de golpes", diz Wellington Luiz na CLDF

Sem entrar em confronto direto, Wellington Luiz sinalizou que o tema será debatido em outro momento e instância - (crédito: Andressa Anholete/Agência CLDF)

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Wellington Luiz (MDB), evitou comentar diretamente o racha interno no partido, mas afirmou estar “tranquilo e convicto” de suas decisões diante das articulações para destituí-lo do comando regional da legenda. “Eu não tenho intenção de usar a palavra para tratar disso. Estou extremamente tranquilo, convicto de que tomei a decisão certa. Aqueles que de fato erraram que respondam, em algum momento, pelos seus atos”, declarou.

A crise no MDB-DF ocorre após o desgaste entre o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e a governadora Celina Leão (PP). Um grupo liderado pelo deputado federal Rafael Prudente (MDB) teria acionado a direção nacional do partido, pedindo intervenção para retirar Wellington Luiz da presidência regional.

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Sem entrar em confronto direto, Wellington Luiz sinalizou que o tema será debatido em outro momento e instância. “Eu poderia falar de traições, de tentativas de golpe e outras coisas mais, mas não farei isso. Existe um palco adequado para essa discussão, e nós o faremos”, disse. A declaração ocorre em meio à disputa pelo comando do MDB local, que pode definir os rumos políticos da legenda na capital federal.