Amigos e familiares se despedem de Mariângela Moreira

Familiares e amigos de Mariângela Moreira se reuniram, na tarde desta terça-feira (9/6), no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, para prestar a última homenagem à ativista, que morreu na última segunda-feira (8/6) em decorrência de um infarto.

Mariângela teve atuação ativa na Rede Feminina no apoio a pacientes com câncer em vulnerabilidade social atendidos pelo Hospital de Base de Brasília. A amiga Renata da Luz disse que a ativista era uma pessoa que transmitia paz. “Você só a via sorrindo em todos os momentos. Era uma pessoa de muita luz”, disse.

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Conhecida pela sua devoção à Rede, Mariângela seguiu trabalhando nas atividades do projeto até antes de sua morte, na última segunda. “Ela gostava muito de participar, de fazer artesanatos para o projeto. Antes de seu falecimento, ela estava produzindo algumas rosas que a gente distribui nos eventos. Era muito apaixonada pelo projeto e fazia questão de participar de tudo”, contou Renata.

Durante a despedida, integrantes do projeto vestiam uma camiseta rosa, característica do instituto. Mariângela foi sepultada vestindo a camisa e cercada de flores rosas.

Maria Eliza Tourinho, sobrinha de Mariângela, conta que a tia caminhou junto à Rede Feminina após enfrentar um câncer de mama. Após o tratamento, a experiência pessoal se tornou missão. “Ela era muito atuante lá e virou ativista em favor dessa causa da prevenção do câncer de mama e do tratamento”, afirmou.