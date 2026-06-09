Daniel de Castro interrompe licença médica para votar empréstimo ao BRB

Na última vez em que subiu à tribuna da Casa, na terça-feira passada, Daniel de Castro se exaltou ao alegar falta de iniciativa do governo para resolver a questão da regularização fundiária no Trecho 2 de Vicente Pires - (crédito: Carlos Gandra/Agência CLDF)

O deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP) interrompeu sua licença médica para participar da sessão ordinária desta terça-feira (9/6) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O parlamentar declarou que votará a favor do projeto de lei enviado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ratificar o empréstimo a ser tomado com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para socorrer o Banco de Brasília (BRB).

Daniel de Castro estava afastado por orientação médica até 16/6 para tratar da saúde mental, após sofrer altas de pressão e crises de ansiedade. O afastamento havia sido publicado na quarta-feira (3/6), no Diário da CLDF.

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Na última vez em que subiu à tribuna da Casa, na terça-feira passada, Daniel de Castro se exaltou ao alegar falta de iniciativa do governo para resolver a questão da regularização fundiária no Trecho 2 de Vicente Pires, onde alega estarem sendo cobrados preços abusivos.

Depois do pronunciamento, a governadora Celina Leão (PP) decidiu suspender o edital da Terracap e anunciou que abriria o diálogo com a população de Vicente Pires.

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“A governadora me ligou e nós vamos dialogar com a população sobre o edital. Ela me pediu para vir hoje e por isso estou aqui”, disse o deputado.

A sessão começou por volta das 16h, mas os deputados ainda não anunciaram qual será a ordem do dia. Portanto, ainda não está definido se o projeto será votado nesta terça. Ao todo, 19 deputados marcaram presença no painel.