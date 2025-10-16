Projeto celebra mês das crianças com atividades culturais em Ceilândia

Apresentação teatral do grupo Encantarias para a Primeira Infância. - (crédito: Tatiana Reis. )

O projeto Encantarias para a Primeira Infância realiza atividades culturais inspirado nas folias da cultura popular brasileira para celebrar o mês das crianças, na Galeria Risofloras, no Espaço Jovem de Expressão, em Ceilândia. A programação tem início no sábado (18/10), às 15h, e segue até quarta-feira (22/10). No domingo (19/10), também haverá programação às 15h e de segunda a quarta (20, 21 e 22), será às 14h e às 16h. A entrada é gratuita.

O evento traz performances cênicas, rodas de conversa e exibição de filmes. Além disso, a exposição reúne figurinos, instrumentos, bonecos, máscaras e alimentos típicos. O público pode interagir com esses objetos, por meio de apresentações de Mateus e Catirina, personagens teatrais conhecidos da cultura popular brasileira. A programação inclui também rodas de conversa com professoras da rede pública sobre a importância de ensinar a cultura e a história afro-brasileira e indígena nas escolas. Esse momento tem a participação especial da professora, historiadora e mestra de tradição Tamá Freire. Por fim, no domingo (19/10), haverá exibição do curta de animação A fazenda rosa, às 16h30, dirigido por Chia Beloto.

A artista e correalizadora Laura Dorneles explica que o evento busca difundir a cultura popular brasileira para a nova geração, para garantir a continuidade das tradições. “Ao introduzir as crianças ao universo da cultura popular, asseguramos futuras audiências e praticantes, promovendo também o desenvolvimento integral, o estímulo à criatividade, à identidade cultural e ao senso de pertencimento”, diz.

Serviço

Mês das crianças do projeto Encantarias da Primeira Infância

A partir deste sábado (18/10), até quarta-feira (22/10), às 15h, no sábado e no domingo (19/10) e de segunda a quarta (20 a 22/10), às 14 e às 16h. A exibição do filme é no domingo (19/10), às 16h30, tudo na Galeria Risofloras, no Espaço Jovem de Expressão, em Ceilândia (St. M EQNM 18/20 - Ceilândia). A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel