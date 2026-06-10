Dia dos Namorados no DF: Saiba os melhores restaurantes para um date

Para atrair os casais apaixonados, diversos restaurantes da capital prepararam menus exclusivos, experiências temáticas, jantares harmonizados e programações musicais que cabem em todos os bolsos. - (crédito: Reprodução/Magnific)

O Dia dos Namorados é celebrado nesta sexta-feira (12/6), e a data promete movimentar os restaurantes do Distrito Federal. Com menus exclusivos e experiências gastronômicas temáticas, a lista segue de ambientes mais intimistas, até locais animados.

Opções não faltam para os casais brasilienses que desejam comemorar a data. O Correio selecionou alguns dos principais destinos para um jantar romântico na capital federal.

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Plano Piloto

1. Santú Comedoria

A Santú Comedoria, localizado na 216 Norte, preparou uma opção especial para os apaixonados, “Àkókò de Ìfé”, menu especial servido entre os dias 12 e 14 de junho, das 12h às 17h. A experiência custa R$ 77,77 por pessoa e inclui entrada, prato principal e sobremesa. Reservas: (61) 99151-6311.

2. Grupo Santé

O Santé 13 e o Santé Lago terão menu exclusivo para a data por R$ 588 por casal, sem bebidas. A experiência inclui música ao vivo, fotografia para os casais e opções de harmonização com vinhos e drinques. Reservas pelo WhatsApp: (61) 98132-6919.

3. Haná

Para os amantes da culinária japonesa, o Haná, na 408 Sul, aposta no tradicional rodízio com mais de 80 opções servidas à mesa. O valor é de R$ 149,90 por pessoa. O atendimento nesta dia em específico será realizado por ordem de chegada.

4. Windsor Plaza Brasília

O hotel promove um jantar especial no dia 12 de junho, das 19h às 23h. O menu custa R$ 935 por casal e inclui entradas, prato principal, sobremesa, espumante Chandon Brut, água, café ou chá. Para quem deseja prolongar a celebração, o hotel também disponibiliza pacotes especiais. Reservas: (61) 3319-4827.

5. Abbraccio

Para quem prefere uma comida italiana, até 28 de junho, a rede oferece combos para compartilhar. A versão sem álcool custa R$ 169,90, enquanto a opção com vinho sai por R$ 199,90. Os menus incluem dois pratos principais, bebidas e sobremesa. O restaurante italiano possuí duas localidades: ParkShopping e no Lago Norte.

6. Ocean Brasília

Localizado na Villa Náutica, o restaurante terá menus especiais assinados pelo chef Pedro Moreira entre os dias 11 e 13 de junho. Os valores variam entre R$ 290 e R$ 390 por pessoa. As reservas são feitas pelo WhatsApp: (61) 99841-1818.

7. Don Romano

O restaurante preparou um menu especial em três etapas por R$ 190 por pessoa ou R$ 350 por casal. Há ainda opção harmonizada com vinho. A experiência estará disponível nas unidades do Lago Sul e Asa Norte.

8. Yakinikuya

Especializado em churrasco japonês, o restaurante da Asa Sul, funcionará exclusivamente com reservas no dia 12 de junho. Os horários serão divididos em três sessões ao longo da noite. Entre 15 e 19 de junho, clientes com reserva antecipada terão 15% de desconto.

9. Bla’s Cozinha Criativa

O restaurante da 406 Norte criou um menu para casais com decoração temática, carta personalizada e sobremesa para compartilhar. A experiência custa R$ 359,90 sem bebidas ou R$ 499 com harmonização.

Leia mais: Planetário oferece programação especial para o Dia dos Namorados

Guará

10. ParkShopping

Quem busca uma programação mais descontraída pode aproveitar os shows gratuitos no Espaço Gourmet do ParkShopping. Nos dias 11 e 12 de junho, a partir das 19h, o público poderá assistir às apresentações dos artistas brasilienses Mareante e Mayara Dourado.

11.Gurumê

Durante a semana do Dia dos Namorados, os casais que fizerem reserva na unidades da rede ganham uma garrafa exclusiva do vinho Gurumê Merlot. A ação acompanha o cardápio de gastronomia japonesa contemporânea da casa localizado no ParkShopping.

12. Tracco Restaurante & Burger

Localizada no Guará, a hamburgueria preparou uma promoção especial para o Dia dos Namorados: na compra de dois combos ou uma chapa de carne para duas pessoas, o casal ganha uma sobremesa. O destaque da casa está nos ingredientes frescos, nos hambúrgueres artesanais e no ambiente acolhedor, ideal para um encontro a dois. Funcionamento: das 11h às 22h. No dia 12 de junho, o atendimento será normal.

Vicente Pires



13. Rustrial Gastrobar

o Rustrial Gastrobar, localizado na Vicente Pires, preparou um jantar especial para casais. A experiência inclui entrada à escolha dos clientes, prato principal compartilhado e sobremesa. O menu exclusivo custa R$ 289,90 por casal, acrescido da taxa de serviço. As reservas podem ser feitas antecipadamente pelo número (61) 99877-7557, mediante escolha do horário desejado, das 11h ás 00h.

Varias localidades

14.Outback Steakhouse

O tradicional fondue da rede retorna em edição limitada até 14 de junho. O fondue de queijo custa R$ 159,90 e o de chocolate R$ 99,90. Também há opção de combo com as duas versões e serviço de delivery. O Restaurante possuí várias localidades, em Brasília, como no Shopping Conjunto Nacional, Iguatemi, JK, Pier 21, ParkShopping.

15. Geléia Burger

Para quem prefere uma comemoração mais informal, a hamburgueria oferece o Combo Casal por R$ 100, com dois hambúrgueres, batata grande e dois refrigerantes. O restaurante possuí diversas localizades, a maioria no plano e uma no Guará II.

16. Donburi

A casa aposta em combinados japoneses para compartilhar, com preços entre R$ 219,90 e R$ 289,90, com três unidades: Asa Sul, Guará e Águas Claras. As encomendas podem ser feitas até 12 de junho pelo WhatsApp: (61) 99236-0000.

17. Nazo Japanese Food

Com unidades no Plano Piloto e em Águas Claras, o Nazo, tradicional rodízio da casa, reúne mais de 60 peças da culinária japonesa. No almoço, com o valor de R$ 149,90 por pessoa, das 11h30 às 15h30, e no jantar, por R$ 159,90, das 18h à 1h. O restaurante também oferece opções para compartilhar, como o combinado com 42 peças, R$ 169,90, e a Seleção Osaka, por R$ 194,90, que inclui entradas, sushis, sashimis e sobremesa. O cardápio também conta com pratos quentes e drinques autorais.

Dos jantares mais sofisticados às experiências mais descontraídas, Brasília oferece opções para diferentes perfis de casais neste Dia dos Namorados. Com menus exclusivos, programação especial e ambientes românticos, os restaurantes da capital prometem transformar a data em uma celebração marcada por boa gastronomia e momentos romântico a dois.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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