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SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após colisão com veículo na EPTG

Vítima foi avaliada pelas equipes do Corpo de Bombeiros e transportada para uma unidade hospitalar

Colisão entre carro e motocicleta mobiliza bombeiros na EPTG - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre carro e motocicleta mobiliza bombeiros na EPTG - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista ficou ferido após colisão com um veículo de passeio nesta quinta-feira (11/6), por volta das 8h50, na Estrada Parque Taguatinga–Guará (EPTG), sentido Guará, na altura do Viaduto Israel Pinheiro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e foram encaminhadas duas viaturas de socorro.

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No local, as equipes da corporação encontraram um sinistro de trânsito envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. A vítima foi avaliada pelas equipes do CBMDF e transportada para uma unidade hospitalar, consciente e orientada, conforme protocolo de atendimento pré-hospitalar. 

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Durante o atendimento, foi feita a sinalização da área e o gerenciamento dos riscos, os socorristas prestaram atendimento ao motociclista. Duas faixas da via foram interditadas para o atendimento da ocorrência e para garantir a segurança das equipes e dos envolvidos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e ficou responsável pelo tráfego no local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 11/06/2026 14:19
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