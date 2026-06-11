Motociclista fica ferido após colisão com veículo na EPTG

Um motociclista ficou ferido após colisão com um veículo de passeio nesta quinta-feira (11/6), por volta das 8h50, na Estrada Parque Taguatinga–Guará (EPTG), sentido Guará, na altura do Viaduto Israel Pinheiro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e foram encaminhadas duas viaturas de socorro.

No local, as equipes da corporação encontraram um sinistro de trânsito envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. A vítima foi avaliada pelas equipes do CBMDF e transportada para uma unidade hospitalar, consciente e orientada, conforme protocolo de atendimento pré-hospitalar.

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Durante o atendimento, foi feita a sinalização da área e o gerenciamento dos riscos, os socorristas prestaram atendimento ao motociclista. Duas faixas da via foram interditadas para o atendimento da ocorrência e para garantir a segurança das equipes e dos envolvidos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e ficou responsável pelo tráfego no local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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