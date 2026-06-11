Brasilienses ocupam bares e restaurantes no 1º dia da Copa

Ricardo Luiz fez questão de reunir os amigos para assistir ao início do Mundial - (crédito: Foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A Copa do Mundo 2026 finalmente começou, e os brasilienses buscaram lugares, neste primeiro dia, para acompanhar a competição. Nesta quinta-feira (11/6), dia da abertura do Mundial, torcedores ocuparam bares e restaurantes da capital para assistir à primeira partida do torneio, entre México e África do Sul, no estádio Azteca, onde a Seleção brasileira foi tricampeã em 1970.

No bar e restaurante Fausto & Manoel, na Comercial da quadra 101 do Sudoeste, o clima de Copa tomou conta do ambiente. Com bandeiras, adereços nas cores verde e amarela e decoração temática espalhada pelo espaço, a casa recebeu um grande público que escolheu o local para acompanhar a abertura do campeonato ao lado de amigos e familiares.

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Entre eles estava o servidor público Ricardo Luiz Oliveira do Carmo, 47 anos, que fez questão de reunir os amigos para assistir ao início do Mundial. Para ele, a Copa do Mundo desperta uma expectativa única. “A Copa do Mundo gera aquela expectativa como se fosse véspera de Natal. Vai chegando o dia, e a gente já fica com aquela ansiedade boa. Quando vi que era a abertura da Copa e eu estava de férias, pensei: 'Vou ver em casa sozinho? Não. Chamei meus colegas de trabalho, o pessoal da resenha, e viemos assistir juntos”, contou.

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Enquanto os telões exibiam a cerimônia de abertura e a estreia da competição, os clientes aproveitaram o momento para reunir amigos e entrar no clima do torneio que movimenta milhões de pessoas ao redor do mundo. O professor Vinícius Costa, 28 anos, também escolheu acompanhar a abertura em um ambiente cercado por outros apaixonados por futebol.

Ele contou que a experiência coletiva é um dos principais atrativos da Copa. “Ela é boa de todo jeito, mas é um evento de congraçamento, de compartilhamento. É o encontro das seleções, dos povos, dos amigos. As famílias se reúnem, e todo mundo abraça o futebol. A expectativa é viver um grande mês futebolístico”, afirmou.

A expectativa, agora, é de que o movimento nos bares da capital aumente ainda mais nos dias dos jogos da Seleção brasileira. O primeiro jogo do time comandado por Carlo Ancelotti será neste sábado (13/6), às 19h, contra o Marrocos.



