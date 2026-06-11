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Engavetamento interdita três faixas no Eixo Monumental nesta quinta

Sinistro envolveu cinco carros. Um motorista se deslocava às pressas ao hospital para levar um passageiro com mal-estar, quando perdeu o controle do carro e colidiu com os outros

Sinistro envolvendo cinco carros no Eixo Monumental interditou três pistas na tarde desta quinta (11); uma pessoa foi encaminhada ao hospital - (crédito: Davi Pereira/ CB/ DA Press)
Sinistro envolvendo cinco carros no Eixo Monumental interditou três pistas na tarde desta quinta (11); uma pessoa foi encaminhada ao hospital - (crédito: Davi Pereira/ CB/ DA Press)
Cinco carros se envolveram em um engavetamento na tarde desta quinta-feira (11/6), no Eixo Monumental, sentido Esplanada dos Ministérios, próximo à rodoviária do Plano Piloto. As três faixas centrais ficaram interditadas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram mobilizados para o socorro.
A colisão aconteceu por volta das 14h. Segundo a PMDF, um motorista se deslocava às pressas ao hospital para levar um passageiro com mal-estar, quando perdeu o controle do carro e colidiu com os outros veículos, que estavam parados no semáforo. O passageiro foi levado ao hospital. Nenhuma outra pessoa foi ferida. 
O acidente interrompeu o fluxo de três faixas da avenida. Até o momento da publicação desta nota, por volta das 16h, as três faixas da via ainda estavam fechadas.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

    Por Gabriela Cidade*
    postado em 11/06/2026 16:02
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