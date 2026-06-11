Bares esperam lotar durante os jogos do Brasil na Copa

Meirian de Souza, biomédica de 47 anos, e Ismael Paz, 68, engenheiro, assistiam à abertura da Copa do Mundo no Buteko 100, no Sudoeste, com seu cachorro salsicha Simba - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Com movimento modesto na hora do pontapé inicial, os bares do Plano Piloto viveram uma abertura de Copa com público esperançoso e animado. Para acompanhar as seleções do México e da África do Sul, o público foi aparecendo conforme o jogo avançava.

Os estabelecimentos apostam que devem lotar com a chegada dos jogos do Brasil, a partir deste sábado, 13 de junho.

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Meirian de Souza, biomédica de 47 anos, e Ismael Paz, 68, engenheiro, assistiam à abertura do Mundial no Buteko 100, no Sudoeste, com Simba, seu cachorro salsicha. Ambos estavam entusiasmados: “Somos fãs da Copa. Acreditamos e queremos muito levantar a taça. Somos brasileiros, isso nos move”, contou Meirian, que é autônoma e organizou tempo na agenda para presenciar o início do campeonato com Ismael.

"Está muito bacana, muito bonito. Torcemos para o Brasil! Independente de qualquer situação, Brasil" exaltou Leonardo Lellis (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Já os amigos Leonardo Lellis, 60, e Josvan Silva, 65, são fregueses frequentes do bar, e foram cedo até o estabelecimento para assistir ao primeiro jogo. Eles esperam ver o Brasil se tornar hexacampeão em 2026. “Está muito bacana, muito bonito. Torcemos para o Brasil! Independentemente de qualquer situação, Brasil!”, exaltou Leonardo, administrador público.

O Buteko 100, que existe há 16 anos, exibe todos os jogos da Copa desde 2010, edição sediada na África do Sul. Beto Camargo, gerente do Buteko, diz ter a expectativa de que, como em todos os anos, o bar receba muitas pessoas entusiastas do futebol, especialmente nos jogos do Brasil, nos dias 13, 19 e 24 de junho.

Os amigos Leonardo Lellis e Josvan Silva são fregueses frequentes do bar, e foram cedo até o Buteko 100 para assistir ao primeiro jogo do Mundial. (foto: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Com 16 anos de casa e seis Copas transmitidas, Beto sabe que o ritmo muda quando o Brasil entra em campo. "Nos jogos da Seleção, lota”, garante.







