Polícia apreende mais de uma tonelada de camisas de futebol falsificadas

A operação concentrou as buscas em lojas localizadas nas regiões administrativas de Riacho Fundo, Planaltina e Ceilândia - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM/CORF), da Polícia Civil (PCDF), em parceria com o Procon-DF, apreendeu mais de uma tonelada de camisas falsificadas. Os produtos ostentavam marcas e símbolos de organizações esportivas nacionais e internacionais e abasteciam tanto o consumidor final quanto revendedores do Distrito Federal e de municípios do Entorno.

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Dividida em quatro fases, a Operação Torcida Segura concentrou as buscas em lojas localizadas nas regiões administrativas do Riacho Fundo, de Planaltina e Ceilândia. Além do montante massivo de vestuário apreendido, as diligências resultaram na prisão em flagrante de três suspeitos, no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e na execução de um mandado de prisão preventiva.

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Com a proximidade da Copa do Mundo Masculina de 2026 e os preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como país-sede e Brasília como uma das cidades que acolherá os jogos, o mercado de camisas de futebol vive um período de alta demanda, o que costuma inflar o comércio ilegal.

De acordo com as autoridades, os envolvidos responderão por crimes contra a propriedade intelectual das organizações esportivas (previsto na Lei Geral do Esporte, com pena que varia de 2 a 4 anos de reclusão e multa), além do crime de fraude no comércio, tipificado no artigo 175 do Código Penal.