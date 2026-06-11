InícioCidades DF
FISCALIZAÇÃO

PM montará blitze em vários pontos do DF no jogo do Brasil na Copa

A fiscalização da PMDF em dias de jogos do Brasil, a partir deste sábado, também vai abranger veículos estacionados em locais irregulares

Em todo o DF, a não utilização de cinto de segurança foi a principal autuação feita pela PMDF, com 1.569 registros nos últimos 10 dias. A infração é seguida do uso do celular ao volante, com1455 autuações no mesmo período. O registro de condutores que ingeriram álcool ficou em terceiro no ranking, com 379 casos de motoristas que beberam e foram parados na fiscalização. - (crédito: Reprodução TV Globo)
Em todo o DF, a não utilização de cinto de segurança foi a principal autuação feita pela PMDF, com 1.569 registros nos últimos 10 dias. A infração é seguida do uso do celular ao volante, com1455 autuações no mesmo período. O registro de condutores que ingeriram álcool ficou em terceiro no ranking, com 379 casos de motoristas que beberam e foram parados na fiscalização. - (crédito: Reprodução TV Globo)

A dois dias para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol, moradores do Distrito Federal já planejam como acompanharão o jogo do Brasil contra o Marrocos, às 19h de sábado (13/6). Junto ao primeiro desafio em busca do hexacampeonato mundial, o consumo de bebida alcóolica pode ser uma opção aos torcedores.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Essa alternativa, porém, deve ser evitada caso o torcedor dirija até os bares da capital federal. Segundo o tenente Jean Oliveira, do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (BPTran/PMDF), operações de blitze de Álcool Zero (Lei Seca) serão realizadas em todo o DF, na noite de sábado, após o jogo do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Nós vamos intensificar o policiamento, ainda mais nesse sábado. A Polícia Militar vai estar em vários pontos do Distrito Federal, atuando forma firme. A gente sabe que a combinação de bebida e direção pode trazer prejuízo pessoal para a pessoa que tá dirigindo, para o pedestre, pro motociclista, para o ciclista", disse Jean.

O valor da multa a motoristas que combinem álcool e direção é de R$ 2.934,70, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além da multa em dinheiro, motoristas autuados pela Lei Seca perdem o direito de dirigir por um ano. Além disso, esses condutores terão de fazer um curso de reciclagem para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além do rigor às blitze de Álcool Zero no DF, o representante do Batalhão de Trânsito da PMDF afirmou que as ações da polícia vão fiscalizar motoristas que dirigem de forma irregular. "Estamos atentos para quem não seguir as regras, não usar o cinto de segurança ou dirigir mexendo no celular", completou.

A fiscalização da PMDF em dias de jogos do Brasil, a partir deste sábado, também vai abranger veículos estacionados em locais irregulares. "A gente vai fiscalizar também estacionamentos irregulares. Sabemos que isso compromete a fluidez de trânsito. Caso o veículo esteja estacionado de forma irregular, faremos a remoção", disse.

Motoristas autuados por estacionar em locais irregulares, ainda segundo o CTB, terão de pagar multas que variam entre R$ 88,38 e R$ 293,47, a depender da gravidade da autuação. A punição também prevê a perda de três a sete pontos na carteira de motorista, além do risco de guinchamento do veículo.

Autuações

Em todo o DF, a não utilização de cinto de segurança foi a principal autuação feita pela PMDF, com 1.569 registros nos últimos 10 dias. A infração é seguida do uso do celular ao volante, com1455 autuações no mesmo período. O registro de condutores que ingeriram álcool ficou em terceiro no ranking, com 379 casos de motoristas que beberam e foram parados na fiscalização.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 11/06/2026 18:59 / atualizado em 11/06/2026 18:59
SIGA
x