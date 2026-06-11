Circuito Junino Gonzagão é cancelado por falta de recursos

A União Junina, organização independente de quadrilhas juninas do Distrito Federal, divulgou nesta quinta-feira (11/6) uma nota pública comunicando ao público do DF o cancelamento da 1ª etapa do Circuito Gonzagão 2026, prevista para os dias 12 e 14 de junho. A entidade explica que a decisão foi tomada pela “ausência de condições adequadas para a realização do evento e da falta de efetivação das políticas públicas previstas pela Política Cultural Distrito Junino".
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O Distrito Junino é uma política cultural de 2021 que “visa o fortalecimento, a valorização, a proteção, a promoção e o fomento dos festejos juninos, de suas expressões artísticas e culturais, das cadeias produtivas nas culturas populares e elementos afins do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno”, de acordo com a própria ordem que institui a política, o Decreto Nº 42.315/ 2021.
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No Artigo 2º, inciso IV, consta que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC) deve elaborar e lançar anualmente — caso haja disponibilidade orçamentária — edital de chamamento público para apresentações artísticas vinculadas ao Circuito de Festejos Juninos do Distrito Federal e RIDE, como foi o caso no ano passado: foram destinados R$ 10 milhões para o Circuito Junino, que contou com apresentações das quadrilhas, de Wesley Safadão, Natanzinho Lima e outros.
Segundo Hamilton Teixeira, o Tatu, presidente da União Junina, o Circuito Gonzagão foi criado há 11 anos com a intenção de “manter a chama da lembrança do rei do baião Luiz Gonzaga acesa”. A quadrilha vencedora vai para o campeonato brasileiro, que este ano acontece em Maceió (AL), em julho. Para Tatu, o grupo sente profunda tristeza pela não execução do circuito.
A Secretaria de Cultura pontuou o contingenciamento de recursos oriundos da fonte da SECEC, que acontece desde 24 de abril de 2026, e “ especialmente para a realização de chamamentos públicos nos moldes dos anos anteriores, a Secretaria tem adotado alternativas previstas na própria Política Cultural Distrito Junino”. A pasta afirmou, ainda, que nos últimos dois anos foram investidos mais de R$ 17 milhões no segmento junino e que reafirma seu compromisso com a valorização das manifestações culturais populares do DF.
*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates