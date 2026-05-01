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Aves são resgatadas de cativeiro no Sol Nascente

Eles foram autuados com base na Lei de Crimes Ambientais e tiveram que assinar Termos Circunstanciados (TCOs)

Os responsáveis foram autuados por crime contra a fauna (Art. 29 da Lei nº 9.605/98) - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os responsáveis foram autuados por crime contra a fauna (Art. 29 da Lei nº 9.605/98) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Duas pessoas foram detidas nesta sexta-feira (1º/5) por manterem pássaros silvestres em cativeiro na região do Sol Nascente. A ação foi realizada pela equipe de Radiopatrulhamento Ambiental (RP BPMA) da Polícia Militar (PMDF).

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Durante patrulhamento de rotina, os policiais localizaram três aves da fauna brasileira em situação irregular: um golinho (Sporophila albogularis), um canário-da-terra (Sicalis flaveola) e um papa-capim (Sporophila nigricollis). Além dos animais, a PM apreendeu três gaiolas de madeira.

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Os responsáveis foram autuados por crime contra a fauna (Art. 29 da Lei nº 9.605/98) e assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por avaliação antes de serem devolvidas à natureza.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 01/05/2026 19:09
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