Casos de violência doméstica sobem até 26% em dias de jogo; saiba como buscar ajuda no DF

O projeto de Lei (PL) que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher - (crédito: Divulgação)

Com o início da Copa do Mundo de 2026, a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) reforça a rede de acolhimento e proteção às mulheres e alerta para o aumento dos casos de violência doméstica durante grandes competições esportivas. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os registros desse tipo de crime podem crescer quase 26% em dias de jogos de futebol.

As mulheres em situação de violência podem procurar diretamente a Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, que permanecerá aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana, durante toda a Copa do Mundo, oferecendo acolhimento, orientação e proteção às vítimas. Considerada a principal porta de entrada da rede de proteção às mulheres em situação de violência no DF, a unidade oferece atendimento especializado, escuta qualificada, orientação e encaminhamento para os serviços necessários.

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A secretária interina da Mulher, Jackeline Aguiar destacou que o objetivo é garantir que nenhuma mulher fique sem assistência durante o período da competição. “Garantir que nenhuma mulher enfrente a violência sozinha é um dos nossos principais compromissos. Queremos que a Copa seja marcada pela alegria do esporte, nunca pela violência contra as mulheres”, afirmou.

Além do acolhimento inicial, a Casa da Mulher Brasileira disponibiliza suporte psicossocial, orientação jurídica e integração com outros equipamentos da rede de proteção. Entre 2023 e 2025, o espaço realizou 98.840 atendimentos, consolidando-se como uma das principais estruturas de enfrentamento à violência contra a mulher no DF.

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A unidade também conta com alojamento temporário para mulheres em situação de risco, realiza encaminhamentos para outros serviços, especialmente para a Casa Abrigo, e presta atendimento a crianças e adolescentes órfãos do feminicídio por meio do programa Acolher Eles e Elas.

A Secretaria da Mulher orienta que vítimas ou testemunhas de violência procurem ajuda imediatamente. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 190, da Polícia Militar; 197, da Polícia Civil; 180, da Central de Atendimento à Mulher; e pelo 156, opção 6, da Central de Atendimento do GDF. Além disso, também é possível buscar atendimento por meio da plataforma Maria da Penha Online.

Onde pedir ajuda?

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.



Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br



Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades

Núcleo de Gênero

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/