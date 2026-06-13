"Não queremos viver com a impunidade", diz sobrinha de Elcina, morta no Arapoanga

Uma caminhada marcada pela dor e pela indignação reuniu familiares, amigos e moradores do Arapoanga neste sábado (13/6). O ato foi realizado a partir das 7h30 para protestar contra o violento atropelamento que tirou a vida da aposentada Elcina Pereira de Brito, de 58 anos, atingida no início deste mês no Setor Habitacional Arapoanga. A mobilização refez o trajeto a partir da loja Paraíso do Sono em direção ao Ponto de Encontro Comunitário (PEC), com o objetivo de homenageá-la, pedir por justiça e cobrar mais segurança para os pedestres nas vias da região.
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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo Chevrolet Prisma branco, em alta velocidade, atingiu violentamente a vítima e a arremessou contra a entrada de estabelecimentos comerciais. Quando o socorro chegou, Elcina já estava morta. O motorista, Eric Savio Alves de Souza, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após recusar o teste do bafômetro e admitir ter consumido entorpecentes antes de dirigir. O caso segue sob investigação da 16ª Delegacia de Polícia.
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Durante o protesto, os manifestantes contestaram veementemente as alegações de que o caso teria sido uma fatalidade involuntária. "A gente não acredita nessa narrativa de que foi um acidente. Entendemos que, a partir do momento em que uma pessoa sem habilitação e sob o efeito de drogas vai para a direção, assume todos os riscos", desabafou Gabriela Brito, 37, sobrinha de Elcina.
Segundo a professora, o objetivo da caminhada foi pressionar as instituições para que o condutor responda de forma rigorosa na prisão. "Foi uma caminhada para cobrar que a justiça seja feita, para que esse homem não volte novamente a cometer crimes, porque, se ele for liberado, vai estar novamente dirigindo e, quem sabe, tirar a vida de outra pessoa."
O clima entre os familiares continua sendo de profundo abalo emocional, o que impediu, inclusive, a presença dos filhos de Elcina no ato deste sábado. Gabriela relembrou a violência do impacto que causou a morte da tia, cujo sepultamento precisou ocorrer sob condições dolorosas. "A gente está tentando, sim, se fortalecer em busca de justiça, mas tem sido muito difícil. Tivemos que fazer o enterro da minha tia de caixão fechado, tamanha a violência com que ela foi arremessada", relatou.
"Sabemos que nada vai trazê-la de volta, mas não queremos conviver o resto da vida com a sensação de impunidade. A minha avó é uma senhora de 94 anos; ela não conseguiu ir ao enterro da minha tia. É um luto muito grande", lamentou a sobrinha de Elcina.
Letícia MouhamadRepórter
Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.