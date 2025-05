Brasília recebe seletiva nacional dos JUBs para vagas no Mundial

Entre 28 de maio e 1º de junho, Brasília será palco de um dos maiores encontros do desporto universitário nacional. A capital federal recebe a etapa Seletiva dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), reunindo cerca de 1.500 participantes de 225 instituições de ensino superior, representando os 26 estados brasileiros.



As delegações chegam no dia 28, quando ocorrerá a cerimônia oficial de abertura, às 18h30, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). As disputas acontecem de 29 a 31 de maio, com os atletas competindo em nove modalidades: atletismo, paratlestimo, badminton, parabadminton, judô, tênis, tênis de Mesa e vôlei de praia.



As competições serão distribuídas por importantes locais da cidade. O atletismo acontecerá no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB), enquanto o CICB receberá as provas de judô e tênis de mesa. AABB será o espaço para as disputas de badminton, vôlei de Praia e tênis.



Ao todo, são 1.048 atletas de alto rendimento diretamente envolvidos nas disputas – 596 homens e 452 mulheres – números que refletem o avanço das políticas de equidade de gênero implementadas pela CBDU nos últimos anos. Os Jogos são importantes para atletas profissionais. Grandes nomes do esporte nacional, com conquistas olímpicas, têm no currículo participações nos JUBs, como Maurren Maggi, Daiane dos Santos, Natália Falavigna, Diogo Silva, Aurélio Miguel, Robson Caetano, Ronald Julião, entre outros.



“Estamos vivenciando um momento muito especial do esporte universitário brasileiro. A crescente participação feminina é reflexo do nosso compromisso com a igualdade de oportunidades e inclusão. Essa seletiva em Brasília representa não só uma etapa rumo ao Mundial, mas também um marco no fortalecimento do esporte como ferramenta de transformação social”, destaca Alim Maluf Neto, presidente da CBDU.



O evento movimenta ainda a economia e o turismo local, contando assim com o apoio da Secretaria de Turismo do DF. "Receber cerca de 1.500 participantes da Seletiva dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) é mais do que sediar uma competição esportiva, é acolher estudantes de todas as partes do Brasil e também do cenário pan-americano. A realização dessa etapa reforça nossa posição como destino estratégico para o turismo esportivo e educacional", destaca o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.



Os atletas classificados nesta fase garantirão vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial dos Jogos Universitários, que será realizado ainda este ano na Alemanha.