Mais da metade de bares e restaurantes opera sem lucro no DF

O setor de alimentação fora do lar, embora tenha demonstrado sinais de melhora em julho, ainda enfrenta um cenário desafiador. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), divulgada ontem, 43% dos estabelecimentos registraram lucro no Distrito Federal, enquanto 33% operaram em equilíbrio e 21% fecharam no vermelho.

Apesar do desempenho mais favorável, a situação ainda é vista com cautela pelas lideranças do setor. O presidente da Abrasel DF, Beto Pinheiro, ressalta que "um contingente significativo de empresas" opera sem lucro: "A realidade é preocupante". A entidade foca no projeto de desoneração da folha de pagamento como uma medida essencial para impulsionar a empregabilidade e a criação de postos de trabalho.

Nos últimos 12 meses, 40% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar preços, e 55% o fizeram abaixo ou conforme a inflação. A inadimplência também é uma preocupação, com 40% das empresas relatando atrasos nos pagamentos. As dívidas estão concentradas em impostos federais (71%), estaduais (57%) e empréstimos bancários (32%).

Em conversa com a coluna Capital S/A, um empresário de um famoso bar na Asa Norte cita ainda a sensação de insegurança como um dos problemas para a queda no faturamento. "São muitos pedintes, muitos ambulantes. Muitos clientes nossos reclamam que sentem receio com as abordagens nas mesas e na saída do estabelecimento. O governo precisa dar uma atenção especial ao policiamento nas quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto", diz.

R$ 24,3 milhões

É a soma dos 1.335 acordos de conciliação fiscal fechados de janeiro a agosto. Segundo dados do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Virtual 6 (e-Cejusc 6), o valor é 14% superior ao registrado em todo o ano de 2024. O crescimento é ainda mais impressionante quando se analisa o volume de audiências: 2.388 em 2024 contra 5.302 em 2025, um aumento de mais de 120%.

