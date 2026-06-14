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Homicídio

Suspeito de matar homem a facadas é preso em Vicente Pires

PMDF localizou o autor logo após o crime; a motivação do homicídio ainda é desconhecida

O suspeito foi encontrado e detido pelos policiais pouco tempo depois. Ele foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde o caso está sendo registrado - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)
O suspeito foi encontrado e detido pelos policiais pouco tempo depois. Ele foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde o caso está sendo registrado - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde deste domingo (14/6), suspeito de matar um homem a facadas em Vicente Pires. A corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de ferimento por arma branca. Ao chegar ao local, os militares constataram a gravidade da situação e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). No entanto, a equipe de socorro pôde apenas constatar o óbito da vítima assim que chegou ao endereço.

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Prisão rápida

Logo após a confirmação da morte, a Polícia Civil (PCDF) foi chamada para realizar a perícia técnica no local do crime. Paralelamente, equipes da PMDF iniciaram um patrulhamento intensivo pela região para localizar o responsável pelo ataque.

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O suspeito foi encontrado e detido pelos policiais pouco tempo depois. Ele foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde o caso está sendo registrado. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada e ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime, somente que houve um desentendimento antes do homicídio.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 14/06/2026 20:13 / atualizado em 14/06/2026 20:15
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