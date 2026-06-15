Documentário que valoriza a mandioca será lançado neste sábado

No sábado (20/6), será lançado o documentário Farinha, farofa e pirão — mandioca, a raiz do Brasil e um livreto de cordel. O projeto, comandado pela chef e cozinheira brasiliense Lucia Leão, trata da importância da mandioca na cultura e na gastronomia brasileira. O evento será na Feira Agroecológica da Ponta Norte, na 216 Norte, a partir das 11h.

Produzido com o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), o documentário conta com três episódios de cerca de 40 minutos. Ao acompanhar os capítulos, é possível conhecer o papel da raiz na cultura brasileira, o processo de produção no Distrito Federal, as variedades de farinha encontradas no país e as preferências regionais. Por meio do relato de agricultores familiares e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) a produção mapeia a presença da mandioca na região.

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Ao final de cada episódio, a chef Lucia Leão prepara receitas de iguarias à base de derivados de mandioca. Ela é acompanhada do artista com deficiência visual André Ferreira, responsável por transmitir ao público formas, sabores e aromas dos ingredientes e do processo. Lucia conta que esse é um tema de interesse há muito tempo. “A mandioca é o único alimento processado genuinamente brasileiro. Outra coisa que me fascina é o fato de um único ingrediente, com uma única receita — a mandioca ralada e torrada — resultar numa infinidade de tipos de farinha”, considera.

Em relação ao processo de produção, ela diz ter ficado feliz em conhecer os produtores, pertencentes a linhagens de farinheiros, e seu processo de preparo. Cada um faz farinhas completamente diferentes, mas, ainda sim, maravilhosas. De acordo com a chef, a seleção de receitas foi movida pela afetividade. “Em se tratando de farofas e pirões, quem não tem uma receita que faz viajar lá para a mesa da família”, fala.

Lucia é responsável pelo projeto e roteiro do documentário. A direção ficou a cargo de Luis Jungmann Girafa. A locução é do ator João Antônio, e a música é de Túlio Borges. A produção foi filmada e finalizada pela Companhia do Filme. Borges também ficou responsável pelo cordel, que será distribuído durante o lançamento. Haverá um edição especial, em braille, para doação à Biblioteca Braille Dorina Nowill, em Taguatinga, e ao Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais do Distrito Federal. Os episódios serão exibidos na TV Comunitária e ficarão disponíveis no YouTube.