Mais de 4 mil vagas de emprego estão abertas nesta terça-feira (16/6)

Vaga destaque é para o cargo de gerente de marketing, em Águas Claras - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 4.014 vagas de emprego nesta terça-feira (16/6). As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões administrativas e atendem candidatos com diferentes perfis profissionais, incluindo pessoas sem experiência comprovada.

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O maior salário disponível é de R$ 6,9 mil para o cargo de gerente de marketing, em Águas Claras. Entre as funções com mais vagas estão operador de caixa, com 417 oportunidades, e repositor de mercadorias, com 375 postos.

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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou procurar uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h.