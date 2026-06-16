InícioCidades DF
TRABALHO

Mais de 4 mil vagas de emprego estão abertas nesta terça-feira (16/6)

Salários chegam a R$ 6,9 mil e oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência

Vaga destaque é para o cargo de gerente de marketing, em Águas Claras - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Vaga destaque é para o cargo de gerente de marketing, em Águas Claras - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 4.014 vagas de emprego nesta terça-feira (16/6). As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões administrativas e atendem candidatos com diferentes perfis profissionais, incluindo pessoas sem experiência comprovada.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O maior salário disponível é de R$ 6,9 mil para o cargo de gerente de marketing, em Águas Claras. Entre as funções com mais vagas estão operador de caixa, com 417 oportunidades, e repositor de mercadorias, com 375 postos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou procurar uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 16/06/2026 07:00
SIGA
x