SESI Lab oferece programação gratuita e variada durante o feriado

Neste fim de semana, um dos principais encontros de arte gráfica e publicações independentes do país, a Feira MOTIM, desembarca no SESI Lab. A feira reune mais de 250 expositores que ocupam as galerias do museu no evento que reúne artistas, designers, editoras independentes, grupos criativos e público. Além disso, a partir de quinta-feira (4/6) até domingo (7/6), o SESI Lab estará com entrada gratuita, um oferecimento da Shell.

A Feira MOTIM, em sua 21ª edição, ocuupa o átrio principal e as calçadas do SESI Lab no sábado (6/6) e no domingo (7/6). A programação inclui show, discotecagem e, muita arte. Leandro Mello, que faz parte da coordenação da MOTIM, afirma que estar no SESI Lab, "um espaço que respira criatividade e aposta na cultura do ‘faça você mesmo’, é um encontro natural com o espírito da feira e do nosso público”.

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A programação terá ainda oficinas e ativações científicas para todas as idades nos dois dias, a partir das 10h e com diferentes atividades que vão até às 17h30.

Programação

Quinta-feira (4/6):

10h às 12h e 14h às 17h – Explorando a Criatividade

Nesta atividade, os visitantes são desafiados a imaginar soluções criativas para desafios, estimulando a colaboração, o pensamento inovador e a geração de novas ideias.

14h às 15h30 – Criando Colônias Artísticas

Nesta oficina, os participantes exploram a diversidade das formas de vida microscópicas e suas conexões com o cotidiano, criando composições artísticas em placas de Petri.

16h às 17h30 – Insetos Elétricos

Nesta oficina, os visitantes constroem robôs em forma de insetos adaptados a ambientes simulados por inteligência artificial, explorando morfologia, nicho ecológico e circuitos elétricos.

Sexta-feira (5/6):

10h às 12h e 14h às 17h – Explorando a Criatividade

Nesta atividade, os visitantes são desafiados a imaginar soluções criativas para desafios, estimulando a colaboração, o pensamento inovador e a geração de novas ideias.

14h às 15h30 – Programando Rotas Urbanas

Neste jogo de tabuleiro, os visitantes simulam trajetos sobre o mapa do Distrito Federal usando a programação desplugada, levando a reflexões sobre mobilidade urbana, sustentabilidade e escolhas conscientes.

16h às 17h30 – Construindo Circuitos com Massinha

Nesta oficina, os visitantes criam esculturas usando massinha condutiva, experimentando materiais condutivos e isolantes enquanto aprendem sobre os princípios básicos dos circuitos elétricos.

Para participar das oficinas, é necessário emitir um segundo voucher, além do ingresso de entrada do museu. As vagas são liberadas apenas no dia de cada atividade e podem ser retiradas pela plataforma digital de ingressos do SESI Lab ou presencialmente na bilheteria.

Serviço

Feira MOTIM e atividades científicas no SESI Lab

Desta quinta-feira (4/6|) até domingo (7/6), das 10h às 19h, no SESI Lab (Setor Cultural Sul, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no site.